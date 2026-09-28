El abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención inmediata de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo. La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar el planteo.

Dalbón, denunciante en el expediente, fundamentó su pedido en la confirmación del procesamiento de Spagnuolo y en los resultados de una auditoría interna realizada por el propio Gobierno, que detectó sobreprecios y otras irregularidades en contrataciones efectuadas durante su gestión al frente de la Andis.

Según la presentación, la permanencia en libertad del exfuncionario podría representar un riesgo para el avance de la investigación. El abogado sostuvo que, por haber conducido el organismo, Spagnuolo conoce su funcionamiento interno, a los empleados que participaron de los expedientes y a los proveedores involucrados.

Dalbón argumentó que esa situación podría facilitar una eventual interferencia sobre pruebas que todavía deben producirse. Entre las medidas pendientes se encuentra el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, cuyo análisis fue validado recientemente por la Cámara Federal porteña.

El pedido también hace referencia a un supuesto riesgo de fuga. En ese sentido, recordó que Spagnuolo tiene prohibido salir del país desde el inicio de la investigación y señaló que, durante los primeros allanamientos, no fue encontrado en los domicilios declarados y posteriormente fue localizado mientras circulaba en un vehículo dentro de un barrio privado de Pilar.

La presentación se produjo después de conocerse una auditoría interna de la Andis que detectó presuntos sobreprecios, simulación de competencia entre empresas y contrataciones direccionadas hacia determinados proveedores.

Entre los casos identificados, el informe indicó que el organismo pagó $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter, mientras que el PAMI había adquirido previamente el mismo producto por $124,2 millones. También se detectaron sobreprecios de hasta 4.239% en elementos de ortopedia.

La auditoría calificó algunas de las irregularidades como “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” y detectó nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos que facturaron más de $25.661 millones a través del organismo. Los resultados fueron enviados a la Justicia federal y al fiscal Franco Picardi, encargado de la investigación.

La Cámara Federal porteña confirmó recientemente el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 acusados. El exdirector de la Andis está investigado como presunto jefe de una asociación ilícita y por delitos vinculados con defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 habría funcionado una estructura destinada a direccionar compras de medicamentos de alto costo hacia un grupo determinado de droguerías mediante mecanismos que simulaban competencia entre proveedores.

El planteo de Dalbón no implica que Spagnuolo vaya a ser detenido de manera automática. La solicitud deberá ser evaluada por Lijo. Además, en noviembre de 2025 el fiscal Picardi ya había solicitado su detención, aunque en aquella oportunidad el pedido fue rechazado por el juez Sebastián Casanello.