La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo este jueves 29 de octubre, luego de que trascendieran resultados de un peritaje técnico sobre los audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo. Según la información difundida desde el Gobierno nacional, el análisis de Gendarmería detectó cortes, discontinuidades e indicios de posibles alteraciones en las grabaciones que dieron origen a la investigación por supuestas coimas.

El estudio fue atribuido a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. De acuerdo con los resultados difundidos, los especialistas no pudieron establecer la autenticidad de los archivos ni confirmar técnicamente que las voces correspondieran a las personas mencionadas en el expediente.

Entre las irregularidades señaladas aparecen características compatibles con regrabaciones, interrupciones abruptas e inconsistencias acústicas que no serían propias de un registro continuo. Estas observaciones abrieron la posibilidad de que el material hubiera sido sometido a modificaciones posteriores.

Además, el análisis indicó que no era posible descartar el uso de herramientas de inteligencia artificial para modificar o generar voces. Sin embargo, esto no significa que se haya comprobado una manipulación mediante esa tecnología.

Otro punto relevante fue la falta de garantías sobre la cadena de custodia de las grabaciones. Según la versión difundida, los archivos no habrían sido preservados adecuadamente antes de llegar a los especialistas, una situación que dificulta determinar si mantienen las mismas características que tenían cuando fueron obtenidos.

No obstante, el alcance del supuesto peritaje generó controversia. Mientras desde la Casa Rosada se difundieron conclusiones sobre la imposibilidad de autenticar los audios, fuentes judiciales consultadas por otros medios aseguraron que todavía no existía un informe firmado presentado formalmente en el expediente. Por este motivo, las conclusiones difundidas por el Gobierno no deben interpretarse como una determinación judicial definitiva.

Cómo comenzó la investigación por presuntas coimas

La causa Andis se inició después de que se conocieran grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, en las que se describía un presunto sistema de pagos ilegales relacionado con proveedores y droguerías que comercializaban medicamentos con el Estado.

En uno de los fragmentos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como supuesta destinataria de una parte de esos fondos. Sin embargo, la funcionaria no fue imputada en el expediente.

La defensa de Spagnuolo había planteado la posibilidad de que las grabaciones estuvieran editadas o incluso generadas mediante inteligencia artificial, motivo por el cual se impulsaron medidas destinadas a comprobar su origen.

El expediente continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar las pruebas incorporadas y determinar los próximos pasos de la investigación.

La imposibilidad de confirmar la autenticidad de los audios no demuestra necesariamente que sean falsos ni implica el cierre de la causa. La investigación sobre las presuntas irregularidades deberá continuar a partir de los elementos probatorios disponibles.