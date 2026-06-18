El juicio oral por la causa Cuadernos continuará este jueves con una nueva ronda de declaraciones testimoniales centradas en los vuelos realizados por la flota presidencial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En esta oportunidad, fueron convocados exintegrantes de las tripulaciones y personal vinculado a las aeronaves oficiales.

Ante el Tribunal Oral Federal N°7 declararán Ángel Alejandro Heit, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Gabriel Omar Falaschi, Roberto Enrique Antonio Muller, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina, todos relacionados con la operación de los aviones presidenciales durante distintos períodos de las administraciones kirchneristas.

La audiencia se desarrolla pocos días después de una serie de testimonios que generaron repercusión en el expediente. Expilotos de la flota presidencial relataron viajes frecuentes hacia Santa Cruz y describieron situaciones vinculadas al traslado de equipajes y pasajeros cercanos al matrimonio Kirchner.

Uno de los testimonios más relevantes fue el del expiloto José Javier Videla, quien recordó un vuelo en el que el entonces secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, viajó solo hacia Río Gallegos con una valija de 23 kilos que, según declaró, se negó a despachar y mantuvo consigo dentro de la cabina de la aeronave.

Otros exintegrantes de la flota también describieron vuelos al sur del país, movimientos de equipaje y distintos procedimientos logísticos vinculados a los traslados presidenciales. Los testimonios forman parte de la etapa probatoria del juicio, en la que la Justicia intenta reconstruir hechos investigados en torno al presunto esquema de recaudación ilegal que constituye el núcleo de la causa.

La causa Cuadernos tiene entre los principales acusados a exfuncionarios nacionales y empresarios, mientras que Cristina Fernández de Kirchner figura entre las imputadas que enfrentan el proceso oral. Las declaraciones de los testigos buscan aportar elementos sobre la logística de los viajes y los movimientos realizados durante aquellos años.