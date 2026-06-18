El juicio oral por la causa Cuadernos sumó este jueves nuevos testimonios vinculados a la flota presidencial utilizada durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Entre las declaraciones más relevantes se destacó la de Roberto Muller, expiloto del Tango 01, quien aseguró que nunca observó controles de equipaje en los vuelos oficiales.

Muller, que integró la tripulación presidencial desde la presidencia de Carlos Menem hasta la de Néstor Kirchner, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 7 que jamás vio revisar equipajes de pasajeros en los vuelos en los que participó. Su testimonio formó parte de una audiencia en la que también declararon otros pilotos y tripulantes vinculados a distintas aeronaves de la flota oficial.

Otro de los testimonios fue el de Carlos Ramón Micolucci, extripulante del Tango 10, quien explicó que los controles de equipaje no eran uniformes. Según relató, en algunas oportunidades se utilizaban escáneres móviles y en otras no. Incluso recordó un episodio ocurrido en Rosario en el que funcionarios regresaron al avión con numerosas bolsas de regalos y la tripulación exigió que fueran escaneadas por cuestiones de seguridad.

Por su parte, Claudio Humberto Trerotola, también extripulante del Tango 10, afirmó que no puede asegurar si existían controles específicos sobre los equipajes, ya que la tripulación no tenía contacto directo con las pertenencias transportadas por los pasajeros.

Las declaraciones se suman a las brindadas en una audiencia anterior por el expiloto José Javier Videla, quien relató un episodio protagonizado por Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner. Según su testimonio, Muñoz realizó un vuelo en soledad hacia Río Gallegos transportando una valija de aproximadamente 23 kilos que se negó a despachar y mantuvo junto a él durante todo el trayecto. El piloto aseguró que esa situación le llamó especialmente la atención.

La causa Cuadernos investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la adjudicación de obras públicas. La acusación sostiene que durante años funcionó una estructura destinada a recibir dinero de empresarios a cambio de beneficios para sus compañías, utilizando distintos mecanismos de logística y traslado de fondos.

Con la continuidad de las audiencias, el tribunal busca profundizar la reconstrucción de los hechos investigados mediante testimonios de quienes tuvieron participación directa en los vuelos oficiales y en la operatoria de la flota presidencial durante aquellos años.