La causa contra el expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez sumó nuevas medidas de prueba y, por el momento, quedó en suspenso una eventual elevación a juicio oral.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó profundizar la investigación luego de un fallo de la Cámara Federal porteña, que consideró necesario completar algunas diligencias antes de definir cómo continuará el expediente.

Entre las medidas dispuestas por el magistrado se encuentra la convocatoria como testigos de integrantes de la custodia que acompañaba a Fernández durante su Presidencia. Además, Rafecas solicitó documentación vinculada con la historia clínica de Fabiola Yáñez, en el marco de la investigación por las lesiones que la ex primera dama denunció.

La decisión se produjo después de que los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah consideraran necesario agotar la investigación para que el expediente pueda avanzar. De esta manera, la definición sobre un eventual juicio oral quedó temporalmente postergada mientras se incorporan las nuevas pruebas.

La causa sigue vigente

Las nuevas medidas no implican el cierre de la investigación ni la anulación de lo actuado. La Cámara Federal había rechazado el planteo de la defensa de Fernández para dejar sin efecto la causa, pero ordenó producir las pruebas que habían sido solicitadas y que todavía no se habían incorporado al expediente.

Con estos nuevos elementos, Rafecas deberá posteriormente reevaluar la situación procesal del expresidente y determinar los próximos pasos de la causa.

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por Yáñez en 2024. En febrero de 2025, Fernández fue procesado por lesiones leves reiteradas y lesiones graves, agravadas por el vínculo y en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. Ese procesamiento fue posteriormente confirmado por la Cámara Federal.

Por ahora, la incorporación de nuevas pruebas demora la posibilidad de que el expediente avance hacia un juicio oral y mantiene abierta la investigación judicial.