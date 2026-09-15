Después de años de investigación, el Tribunal Oral Federal 5 dio a conocer este lunes el veredicto en la causa conocida como Sueños Compartidos, que investigó el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En un fallo dividido, los jueces absolvieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, mientras que condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Las penas fueron de cumplimiento condicional, por lo que ninguno de los condenados irá a prisión por esta sentencia. Además, deberán cumplir una serie de reglas de conducta.

López y Fatala recibieron dos años y nueve meses de prisión como coautores del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, Sergio Schoklender fue condenado a dos años y ocho meses, mientras que Pablo Schoklender recibió dos años y cuatro meses, ambos como partícipes necesarios de la maniobra.

Los exfuncionarios López y Fatala también fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

De Vido, absuelto por mayoría

Julio De Vido fue absuelto por mayoría. El juez Daniel Obligado votó en disidencia respecto de esa decisión, mientras que las demás absoluciones fueron dictadas por unanimidad.

También fueron absueltos el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Castellano, Claudio Freidin y los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel Nasif y Silvia Karina Nasif.

La Fiscalía Federal y la Unidad de Información Financiera habían solicitado penas de seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, mientras que para los demás acusados habían pedido cuatro años.

Más de $206 millones bajo investigación

El expediente analizó el destino de los fondos que el Estado nacional había asignado al programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales en diferentes puntos del país.

Según la acusación, se produjo un perjuicio económico superior a $206 millones. El tribunal ordenó el decomiso de bienes por ese monto, aunque la cifra deberá actualizarse cuando la sentencia quede firme.

El caso investigó hechos ocurridos entre 2005 y 2011, cuando los fondos públicos eran destinados a proyectos habitacionales.

La lectura de los fundamentos completos del fallo quedó prevista para el 13 de noviembre. Hasta entonces, la Justicia deberá avanzar con la etapa correspondiente a las resoluciones y eventuales apelaciones de las partes.