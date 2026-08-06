El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención y el llamado a indagatoria de Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, exresponsables de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) respectivamente, en el marco de la causa que investiga la muerte de pacientes tras la aplicación de fentanilo contaminado.

Los arrestos se produjeron tras una serie de allanamientos ejecutados por la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad, que incluyeron procedimientos en el Ministerio de Salud, cartera que dirige Mario Lugones y de la cual dependen ambos organismos. Bisio —quien había renunciado a ANMAT a principios de este año— fue detenida en Olivos, mientras que Mantecón Fumado —apartada preventivamente en agosto de 2025— se presentó de manera espontánea junto a su abogado.

El "manto de cobertura estatal"

El núcleo de la acusación judicial se centra en la inacción del Estado frente a un peligro inminente. Según consta en el expediente, los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. (controlados por los hermanos García) presentaban denuncias e irregularidades en sus prácticas de fabricación desde al menos el año 2018.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que existió un "manto de cobertura estatal" que permitió a estas empresas seguir operando en pésimas condiciones, lo que derivó en la contaminación de los inyectables. Específicamente, se comprobó que inspectores de ANMAT e INAME estuvieron en el laboratorio días antes de que se fabricara el lote fatal, constataron que no se cumplían los protocolos de bioseguridad y, sin embargo, no dictaron la clausura ni prohibieron la comercialización.

Cronología de una negligencia fatal

La investigación judicial reconstruyó los plazos de la tragedia, exponiendo demoras críticas en el accionar gubernamental:

Noviembre de 2024: Una inspección estatal advierte graves irregularidades en la producción de medicaciones inyectables en el laboratorio. No se toma ninguna medida restrictiva.

18 de diciembre de 2024: El laboratorio produce el lote 31.202 de fentanilo.

2 de mayo de 2025: El Hospital Italiano de La Plata denuncia formalmente que la medicación estaba contaminada por bacterias altamente agresivas y resistentes a antibióticos.

12 de mayo de 2025: Diez días después de la denuncia del hospital, la ANMAT finalmente prohíbe el uso de los medicamentos de HLB Pharma.

El alivio de las familias

La noticia de las detenciones fue recibida con expectativas por la Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario, que nuclea a los familiares de los 114 afectados.

"Consideramos, tanto como lo tuvo en cuenta la fiscalía, que las funcionarias son tan responsables como todos los involucrados por parte del laboratorio", expresó Carla Maino, referente del grupo. "Esto es esperanzador porque vemos que la Justicia sigue actuando. Que haya detención de dos funcionarios públicos en la Argentina es algo a lo que no estamos acostumbrados", agregó, y pidió que la investigación siga avanzando hacia la cúpula del Ministerio de Salud. (Cabe destacar que en agosto de 2025, el juez había apartado al Ministerio del rol de querellante ante sospechas de "omisión o connivencia").

A través de sus redes sociales, el colectivo de víctimas repudió la inacción estatal durante la crisis: "Fueron diez días donde se sumaron muchas más víctimas. Incompetencia total. Falta de respeto a la vida. No puede suceder que el sistema sanitario no sea seguro; no podemos estar vulnerables donde deben cuidarnos".