Cayeron cuatro sospechosos más del Clan de la Viuda Negra de San Juan

La investigación por fraudes masivos en la provincia sumó novedades decisivas tras la presentación voluntaria de cuatro sospechosos del clan de la Viuda Negra en la sede judicial. Los imputados se presentaron acompañados por sus abogados defensores para ponerse a disposición de las autoridades tras los pedidos de captura librados en su contra.

La acusación sostiene que formaban parte de una red liderada por Carina Fernanda Godoy que engañaba a jubilados para apoderarse de sus bienes inmuebles y gestionar créditos sin autorización. El monto estimado del fraude supera los $50.000.000 mediante movimientos bancarios sospechosos y triangulación de fondos.

Los sospechosos que quedaron formalizados ante el juez son Juan Ignacio Gómez, Micaela Araya, José Rodríguez y Rocío Aguilera. Todos ellos mantienen un vínculo de parentesco directo con la principal investigada y habrían tenido roles activos en la estructura criminal.

Por su parte, la quinta sospechosa citada, de apellido Elizondo, no pudo ser imputada debido a un cuadro de hipertensión severa antes del inicio del acto procesal. Por este inconveniente de salud debió ser trasladada de urgencia al Centro Báez Laspiur, motivo por el cual su audiencia de formalización quedó postergada hasta su recuperación.

El esquema utilizado por la organización

Las autoridades judiciales avanzaron en la reconstrucción del entramado delictivo que afectó a adultos mayores en situación de indefensión social. La investigación conducida por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari determinó que la banda operaba dividiendo tareas de captación, cuidado y administración del dinero sustraído.

Los sospechosos habrían intervenido directamente en la recepción de las transferencias y en el uso de tarjetas de débito pertenecientes a los damnificados. "El mecanismo consistía en ganarse la confianza de personas solas o enfermas para acceder a sus datos personales y bancarios", explicaron desde la fiscalía sobre el modo de abordaje de las víctimas.

Víctimas vulnerables y despojos patrimoniales

Entre las situaciones más graves expuestas en el expediente judicial aparece el caso de un exmédico jubilado con ceguera total que sufrió la maniobra financiera. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la organización utilizó su identidad para gestionar operaciones crediticias por un total cercano a los $50.000.000.

En otro de los casos recabados, un adulto mayor que figuraba como desaparecido fue localizado por la policía en una vivienda del barrio Córdoba. El hombre declaró haber permanecido encerrado en ese inmueble y afirmó que "nunca había solicitado los créditos que aparecían registrados a su nombre" en las entidades financieras.

Resolución judicial y detenciones

Ante los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa, la Justicia dictó un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria y dispuso la prisión preventiva de los cuatro acusados. La medida busca evitar cualquier tipo de contacto entre las partes mientras se completan los peritajes contables sobre los bienes en disputa.

Para aquellas imputadas que acreditasen la tenencia de hijos menores de cinco años a su cargo, el magistrado estableció el cumplimiento de la detención en sus domicilios particulares. Dichos arrestos domiciliarios se llevarán a cabo con custodia policial permanente en las viviendas fijadas por la defensa.