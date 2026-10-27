Cayó el tercero de los cuatro sospechosos por el ataque a una familia en Chimbas

La Justicia formalizó a Cristian Alexis Muñoz Torrejon, el tercero de los cuatro sospechosos de participar en el violento ataque contra una familia del barrio El Prado, en Chimbas. El hombre será investigado durante ocho meses y deberá cumplir un mes de prisión preventiva, al igual que los otros dos imputados de la causa.

El caso ocurrió el 15 de octubre, cuando los sospechosos llegaron a una vivienda, amenazaron a sus ocupantes, golpearon al padre de familia y dispararon contra el auto de su hijo. La investigación apunta a que el ataque habría sido organizado por un hombre que mantenía una deuda con la familia y que habría enviado a los cuatro sujetos para evitar que las víctimas siguieran reclamándole el dinero.

Según la hipótesis que analiza la Fiscalía, la familia había prestado plata y el conflicto se habría originado cuando intentó recuperarla. En ese contexto, los cuatro sospechosos habrían llegado hasta la casa para intimidar a sus integrantes.

Durante el episodio, los atacantes preguntaron por el hijo de la familia. Como no estaba, agredieron a su padre: uno de ellos le habría pegado en la cabeza con la culata de un arma de fuego, mientras otro le dio golpes de puño. Además, intentaron ingresar a la vivienda y, antes de escapar, efectuaron varios disparos contra el Toyota Corolla del joven.

La causa está a cargo del fiscal José Plaza y del ayudante fiscal Jorge Sánchez. La calificación legal provisoria contempla amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, lesiones y daños.

Tres detenidos y un sospechoso prófugo

Con la formalización de Muñoz Torrejon, ya son tres los sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia. Los otros dos son Walter Tomás Molina y Mario Lorenzo Calivar, quienes también recibieron un mes de prisión preventiva.

Muñoz Torrejon se presentó voluntariamente ante las autoridades y ahora quedó formalmente vinculado a la investigación. En paralelo, los investigadores continúan buscando al cuarto sospechoso, un hombre de apellido Molina que permanece prófugo.

La Fiscalía tendrá ocho meses para reunir pruebas y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados, además de avanzar en el esclarecimiento del presunto encargo detrás del ataque.