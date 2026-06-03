Un presunto delincuente de 25 años fue detenido este miércoles al mediodía en el departamento Rivadavia, luego de ser sorprendido cuando escapaba de una vivienda con objetos robados. El sujeto fue perseguido por un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio y finalmente quedó vinculado a una causa por robo en flagrancia.

El hecho ocurrió cerca de las 12 horas en el interior del Barrio Andes III. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento fue realizado por el sargento Mauro Martínez, integrante del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), quien se encontraba regresando a su domicilio luego de asistir a una sesión de kinesiología.

En esas circunstancias, el uniformado observó a un hombre salir corriendo desde el interior de una vivienda transportando distintos elementos que presuntamente había sustraído del inmueble. Al advertir la situación, el efectivo le dio la voz de alto, pero el sospechoso hizo caso omiso e intentó escapar del lugar.

Ante esta situación, Martínez inició una persecución a pie por las inmediaciones del barrio. Tras recorrer varios metros logró alcanzar al sujeto y reducirlo, evitando que continuara con la fuga. Inmediatamente solicitó apoyo al sistema de emergencias 911 para asegurar la aprehensión.

Minutos después arribó al lugar personal de la Policía Comunal de Rivadavia, cuyos efectivos colaboraron en la custodia del detenido y en las primeras actuaciones correspondientes.

Los móviles comunales de Rivadavia colaboraron en el procedimiento de detención y custodia del sujeto.

Posteriormente se activó el protocolo previsto por el Sistema Acusatorio. Hasta el lugar llegaron el ayudante fiscal Cúneo y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias y relevamientos de rigor para determinar las circunstancias del hecho y los elementos sustraídos.

El aprehendido fue identificado como David Ezequiel Troncoso Arroyo, de 25 años, domiciliado en el barrio Valle Grande. Tras las primeras medidas judiciales, quedó vinculado a una causa caratulada como Robo y fue alojado en la Comisaría 13ª a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Parte de los elementos que el ladrón había intentado sustraer de la vivienda a la que ingresó.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, Troncoso Arroyo había recuperado la libertad hacía aproximadamente un mes luego de cumplir una condena por delitos contra la propiedad en el Servicio Penitenciario Provincial.

La persona damnificada fue identificada con el apellido Riveros. La investigación continuará para determinar con precisión la totalidad de los elementos sustraídos y las circunstancias en las que se produjo el ingreso a la vivienda.