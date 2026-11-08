El mercado hortícola atraviesa un escenario de fuerte disparidad y presión sobre el bolsillo de los consumidores. Tres alimentos esenciales de la mesa cotidiana como la cebolla, la papa y el zapallo se dispararon de forma drástica y acumularon en lo que va de 2026 aumentos que superaron hasta en nueve veces la inflación general, de acuerdo con un informe elaborado por Agustín Suárez, integrante del Centro de Estudios de la Tierra (CET) de la UTT.

Según los datos de septiembre, los precios mayoristas de la cebolla treparon un 295,8% interanual, la papa registró un alza del 212,6% y el zapallo avanzó un 204,8%, frente a un índice inflacionario general que se ubicó en el 33,4%.

En términos reales, esto representa saltos del 196,7%, 134,3% y 128,5% respectivamente. Esta dinámica contrasta fuertemente con el comportamiento de otras especies como la batata, la lechuga y el tomate, cuyos incrementos se mantuvieron por debajo de la inflación, evidenciando que no se trata de un encarecimiento uniforme de todo el sector.

Detrás de los bruscos incrementos se encuentra una profunda crisis previa de rentabilidad. Durante el transcurso de 2025, gran parte de los productores hortícolas atravesó un período de quebranto con valores deprimidos en las quintas que no alcanzaban a cubrir los costos operativos —un ejemplo claro fue el precio de la bolsa de papa, que en febrero de ese año apenas cubría el 60% de su producción, o la sobreoferta mendocina de cebolla—.

El salto de precios de este año operó, en gran medida, como una recomposición desde ese piso crítico, impulsado además por factores climáticos y estacionales adversos, tales como excesos de lluvias en zonas bonaerenses, heladas tardías en Córdoba y una fuerte demanda de exportación de cebolla hacia Brasil.

El impacto de esta suba se trasladó de forma directa a los comercios minoristas. En los supermercados y negocios de cercanía, el kilo de cebolla escaló de $913 a $2.300 entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 (+151,7%), la papa pasó de $1.149 a $2.200 (+91,5%) y el zapallo subió de $1.049 a $2.000 (+90,7%).

En este circuito, la brecha entre el valor percibido en el mercado mayorista y lo abonado en la góndola —atravesada por costos de flete, almacenamiento, mermas e impuestos— vuelve a poner en debate las asimetrías de comercialización y la distribución del valor en una cadena donde los productores trabajan con márgenes inciertos y los hogares deben reajustar sus consumos.