Un derrumbe de roca provocó el ingreso de agua a un túnel y a una casa de máquinas en construcción en Pakistán, durante las obras de ampliación de la represa Tarbela. El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre, obligó a evacuar a los trabajadores y llevó a suspender las tareas. Entre las empresas contratistas del proyecto figura PowerChina, la compañía china que también integra el consorcio encargado de construir parte del campamento Batidero de Vicuña, en San Juan.

El incidente se produjo durante la excavación del segundo tramo del túnel de conexión de la quinta ampliación hidroeléctrica de Tarbela. Según informó la Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía de Pakistán (WAPDA), cedió una masa de roca que permitió el ingreso de agua desde una estructura de toma hacia el túnel y la casa de máquinas que todavía se encuentran en construcción.

Todos los trabajadores fueron evacuados y no se registraron víctimas fatales ni heridos. La autoridad pakistaní informó que el agua acumulada en la estructura de toma fue drenada y que comenzaron las tareas para retirar el agua de la casa de máquinas. Además, aclaró que no hubo daños en el túnel principal, la casa de máquinas, el conducto de descarga ni la estación eléctrica. El organismo ordenó una investigación administrativa para determinar las causas del episodio y evaluar sus consecuencias sobre el avance de la obra.

Un antecedente en la misma obra

El nuevo incidente tiene como antecedente otro colapso ocurrido en agosto de 2025, cuando cedió un cofferdam, una estructura provisional utilizada para contener el agua durante la construcción. En julio de 2026, una comisión investigadora creada por el Gobierno pakistaní responsabilizó a los tres actores principales del proyecto: el contratista, la consultora y WAPDA, el organismo estatal encargado de la obra.

Según publicó el diario pakistaní Dawn, la investigación identificó modificaciones del diseño original realizadas después de la adjudicación del contrato. El informe señaló que el contratista propuso cambiar la estructura de contención, que la consultora aceptó deficiencias técnicas y que WAPDA aprobó la modificación sin cuestionar su validez contractual.

Entre las empresas contratistas identificadas en esa investigación figura Power Construction Corporation of China Ltd., junto con HEI y HEM. El colapso contribuyó a demoras de al menos dos años y a un incremento superior al 285% en el presupuesto del proyecto, que pasó de 82.360 millones a 317.000 millones de rupias pakistaníes.

La conexión con San Juan

En la provincia, PowerChina forma parte del consorcio adjudicatario de una etapa de ampliación del campamento Vicuña, que construye el proyecto minero Vicuña en el departamento Iglesia. La alianza está integrada también por la firma china Beijing Chengdong y la argentina RAFA S.A., en un contrato de aproximadamente 52 millones de dólares.

Según la distribución de tareas informada por Vicuña, PowerChina tiene a su cargo la gestión integral del proyecto bajo la modalidad EPC (ingeniería, procura y construcción). Beijing Chengdong fabrica los módulos habitacionales, mientras que RAFA ejecuta los trabajos en terreno, entre ellos las fundaciones, el montaje y las instalaciones complementarias.

La adjudicación corresponde a una etapa que representa aproximadamente el 25% del campamento permanente proyectado. La contratación generó cuestionamientos en el sector de la construcción modular argentina, ya que la oferta ganadora fue de 52 millones de dólares, frente a los 70 millones presentados por la empresa Modular Homes.

La participación de las compañías chinas y la incorporación de trabajadores sanjuaninos en el montaje de los módulos fueron abordadas por este medio. Lo último que se supo es que, RAFA ya contaba con alrededor de 40 trabajadores de la provincia vinculados a las tareas del campamento.