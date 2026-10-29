Bajo el lema “Una universidad en la diversidad”, el Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI) conmemorará sus 20 años de trayectoria con un acto central el próximo jueves 5 de noviembre a las 17hs. en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La jornada contará con la presencia de referentes de comunidades originarias del territorio cuyano, autoridades, fundadoras, excolaboradores y la participación especial del investigador Marcelo Valko, quien brindará una conferencia magistral.

Desde su creación formal en 2006 —con antecedentes de trabajo de investigación y extensión universitaria que se remontan a la década de 1990—, el PUAI funciona bajo la órbita de los departamentos de Historia y Geografía de la FFHA.

Su labor principal consiste en acompañar a los pueblos indígenas de la provincia de San Juan, fortalecer el vínculo entre la institución académica y las comunidades originarias, promover el reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto por las identidades locales, desarrollar proyectos de investigación, extensión y educación, y visibilizar las problemáticas y derechos del sector a través de espacios de diálogo y medios universitarios.

Al referirse a la fecha conmemorativa, Alejandro Salazar, director del PUAI, definió el aniversario como una oportunidad para hacer balance y proyectar hacia el futuro: “Celebrar los 20 años del Programa es pensar en una militancia intelectual de acompañamiento a las comunidades originarias. Pensar en lo realizado para seguir adelante”. Asimismo, al destacar la conferencia de Valko,

Salazar remarcó que su presencia “es el reflejo del trabajo académico con aquellos que no han sido parte de una historia oficial. Él es sinónimo de desmonumentalizar aquello que creemos sagrado en nuestra idiosincrasia”.

La conferencia magistral y coloquio estará a cargo de Marcelo Valko, psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), escritor, docente, periodista, militante social e investigador especializado en genocidio indígena, etnoliteratura y geografía sagrada.

Valko es investigador de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), profesor titular y fundador de la cátedra “Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia” (FUPE), y ha impulsado diversas leyes nacionales y provinciales en materia de derechos de los pueblos originarios.

A lo largo de su trayectoria, Valko ha publicado una prolífica obra ensayística e historiográfica que incluye títulos como Crónicas de la memoria (2025), Fui Roca… (2023), Los diarios del Malón de la Paz (Biblioteca Nacional, 2023), Esclavitud y afrodescendientes (2021), Pedestales y prontuarios (2019), El Malón que no fue (2018), Cazadores de poder (2015), Desmonumentar a Roca (2013), Pedagogía de la desmemoria (2010) y Los indios invisibles del Malón de la paz (2007), entre otras obras dedicadas al rescate de la memoria de las comunidades indígenas y afrodescendientes.