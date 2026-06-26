El Museo de la Historia Urbana fue el escenario elegido para poner en marcha una nueva etapa del programa Centro en Familia. Este viernes, autoridades nacionales, provinciales y municipales entregaron terminales de cobro a las primeras instituciones adheridas a la iniciativa, que busca acercar a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas mediante un sistema de vouchers.

La experiencia comenzará como una prueba piloto con un alcance inicial de alrededor de 2.100 beneficiarios y un objetivo de llegar a 4.000 chicos. Además de facilitar el acceso a actividades extracurriculares, el sistema apunta a brindar mayor transparencia, control y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

El programa fue un trabajo en co junto impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación junto al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan y la Municipalidad de la Capital.

La entrega a la Biblioteca Popular Franklin. (Foto: DIARIO HUARPE)

Durante la presentación, el director nacional de Información Social de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Francisco Palacín, explicó que el programa responde a una decisión del Ministerio de Capital Humano de volver a poner a las familias en el centro de las políticas públicas: "queremos las familias las que tengan nuevamente la responsabilidad de decidir sobre sus hijos".

Carlos Platero, ministro de Familia; Susana Laciar, intendente de Capital y Francisco Palacín, director nacional. (Foto: DIARIO HAURPE)

En este sentido, el funcionario señaló que el nuevo esquema reemplazará el modelo de convenios directos con instituciones por transferencias a cada beneficiario. "Los subsidios van directamente a los chicos. Queremos que las familias elijan dónde realizar la actividad extracurricular y que tengan la posibilidad de acceder a clubes, escuelas de danza o espacios artísticos que hoy muchas veces no pueden pagar."

Por su parte, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó el impacto social que tendrá el programa. "Las actividades deportivas, culturales y de danza son fundamentales para sacar a los chicos de situaciones de riesgo y brindarles un tiempo productivo."

"Muchas veces nosotros podemos llevar a nuestros hijos a estas actividades, pero hay otras familias que no pueden hacerlo. Este programa les da esa posibilidad y también fortalece a las instituciones, que podrán recibir más chicos y contar con mayores recursos para seguir funcionando", dijo el el funcionario.

Entrega a un instituto de danza. (Foto: DIARIO HUARPE)

La intendente de Capital, Susana Laciar, puso en valor el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio para desarrollar la prueba piloto en el departamento. "Hoy estamos entregando las terminales de transacción a 16 centros adheridos. Nuestro objetivo es llegar a los 4.000 beneficiarios porque eso significa brindar oportunidades de desarrollo integral para nuestros niños y adolescentes."

Además, sostuvo que la iniciativa beneficia tanto a las familias como a las organizaciones que trabajan diariamente con niños y jóvenes. "Los recursos económicos los pone la Nación, se articulan con la Provincia y desde el municipio convocamos a las instituciones para que nuestros chicos puedan desarrollarse a través del deporte, la cultura, el arte y la educación."

Entre las primeras instituciones adheridas se encuentran DanzArte Instituto, Concepción Patín Club, Biblioteca Popular Franklin, Fersof Instituto Privado de Danzas, The Wolf Kids Instituto de Danzas, Instituto de Danzas Iberia y Comparte Lab, además de otros espacios que se incorporaron a esta primera etapa del programa.

Las terminales entregadas permitirán que cada institución procese los vouchers con los que las familias abonarán las actividades elegidas por los chicos, garantizando un sistema de cobro digital con mayor transparencia y control sobre los fondos.

Al finalizar el acto, las autoridades hicieron entrega de las terminales de cobro a los representantes de cada una de las instituciones adheridas, dando inicio formal a una prueba piloto que buscará ampliarse progresivamente hasta alcanzar el techo de beneficiarios en la provincia.