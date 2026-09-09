Cerca de cien alumnos y alumnas de los tres institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y de diversas escuelas provinciales participaron de una nueva edición del Modelo Jóvenes Embajadores de la ONU.

La iniciativa, organizada e impulsada por el Colegio Central Universitario «Mariano Moreno» (CCU), reunió a delegaciones diplomáticas de 38 países para simular las sesiones del organismo internacional, enfocándose en desarrollar la oratoria, la investigación, la negociación diplomática y la formación democrática de los jóvenes.

En esta oportunidad, el eje central del debate giró en torno a la Inteligencia Artificial y sus impactos globales, desglosándose en problemáticas específicas como el desarrollo armamentístico, la desigualdad y los recursos naturales.

Estudiantes como María Paz Flores y Juan Ignacio Aballay representaron la postura de Estados Unidos, un ejercicio que requirió meses de preparación previa mediante el estudio de fuentes internacionales, diarios y posturas oficiales para argumentar por fuera de sus opiniones personales y apegarse al reglamento y vocabulario del organismo.

El proceso organizativo se puso en marcha a comienzos de año y sumó capacitaciones extracurriculares en mayo, coordinadas por la jefa del Departamento de Ciencias Sociales, Rosa Mary Correa, y la docente Yanina Lanzone.

El programa incluyó la participación de instituciones locales como el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento y la EPET Nº 4, además de garantizar el acceso mediante instancias virtuales y grabaciones a los alumnos de la Escuela Técnica «Gral. Manuel Savio» de Calingasta. Al respecto, la directora del CCU, Ana Graffigna, destacó la trascendencia de la experiencia formativa para ejercitar la resolución de imprevistos, la empatía cultural y la convivencia democrática.