El crecimiento de la minería y la reciente aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero están generando un fuerte interés empresario en San Juan. Entre la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa) y la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), estiman que cerca de 200 empresas iniciaron gestiones para incorporarse al entramado de proveedores desde la realización de la Expo Minera, en mayo pasado.

El fenómeno se refleja en ambas entidades. Desde Casemi señalaron que la feria minera funcionó como un punto de partida para la incorporación de unos 80 nuevos socios, llevando su padrón a alrededor de 340 empresas.

Juan Pablo Delgado, presidente de Casemi.

Por su parte, el presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, indicó que más de 100 firmas se acercaron para consultar condiciones de ingreso y oportunidades de negocio en la provincia. A la fecha, son poco más de 370 empresas que integran la cámara. Por otro lado, señaló que otras 100 no ingresaron.

Las empresas interesadas provienen principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Rosario. Entre los rubros más representados aparecen logística, transporte, construcción modular, metalmecánica, monitoreo de flotas, servicios industriales y provisión de equipamiento para proyectos mineros.

El filtro para ingresar

En el caso de Caprimsa, el creciente interés derivó en un endurecimiento de los controles para el ingreso de nuevos asociados.

"No queremos empresas de papel", afirmó Godoy al explicar la política que adoptó la entidad frente a la llegada de nuevas firmas.

Según detalló, la cámara exige que las empresas tengan presencia efectiva en San Juan, desarrollen actividad económica genuina y generen empleo local. Entre los requisitos figura que más del 90% de sus trabajadores sean sanjuaninos.

Fernando Godoy, presidente de Caprimsa

El dirigente explicó además que Caprimsa realiza verificaciones presenciales para corroborar la capacidad operativa de los postulantes. "Nos subimos al avión y vamos a ver las plantas. No alcanza con decir que una empresa existe", señaló.

Godoy indicó que actualmente reciben entre tres y cuatro solicitudes de incorporación por semana. Sin embargo, aclaró que no todas son aceptadas. Incluso reveló que algunas empresas fueron rechazadas y otras dadas de baja por no cumplir con los estándares fijados por la institución.

"Queremos empresas que vengan a invertir, a generar empleo y a quedarse en la provincia", sostuvo. Incluso, esta semana Godoy se encuentra recorriendo empresas en para conocer sus instalaciones.

A la espera de la reglamentación

Mientras crece el movimiento empresario, el sector sigue con atención la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero.

Hace algunas semanas, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, señaló a DIARIO HUARPE que el proceso demandaría alrededor de 60 días de trabajo. Desde Caprimsa esperan acceder al borrador antes de su publicación para realizar aportes técnicos.

Godoy explicó que existe el compromiso de compartir el texto con las cámaras antes de su aprobación definitiva. El objetivo es analizar si la reglamentación mantiene el espíritu de la ley y fortalece la participación de proveedores locales en las futuras contrataciones.

La preocupación de la entidad pasa por garantizar que la consulta a empresas sanjuaninas no quede como una simple formalidad y que existan mecanismos concretos para promover el desarrollo local.

"Queremos que la reglamentación sea clara y que realmente favorezca el desarrollo de empresas sanjuaninas", concluyó Godoy.