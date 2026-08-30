Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia que sus ingresos rondaron el millón de dólares mensuales durante 2025 y 2026. El consultor político argentino brindó detalles sobre sus actividades empresariales mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Cerimedo, quien permanece detenido en Bolivia, volvió a declarar ante la Fiscalía y respondió parte de un extenso cuestionario. Durante su exposición sostuvo que el dinero proviene de sus actividades empresariales desarrolladas principalmente en Argentina y Estados Unidos.

Entre sus negocios mencionó a Numen Group Inc., una compañía radicada en Estados Unidos desde 2021 de la que aseguró ser único socio y mediante la cual presta servicios a clientes internacionales. También afirmó que posee en Argentina una empresa de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y 12 clientes.

A esto sumó una academia vinculada con tecnología, una productora audiovisual y otras sociedades que actualmente se encontrarían sin actividad. Cerimedo negó, en cambio, contar con empresas constituidas en Bolivia, aunque reconoció que evaluaba instalar una consultora de marketing en ese país.

Otro punto de su declaración estuvo relacionado con su participación en la política boliviana. El argentino reconoció que colaboró durante la campaña presidencial de Rodrigo Paz y aseguró que su tarea estuvo vinculada con brindar consejos sobre comunicación digital.

Según su versión, esa colaboración no estuvo respaldada por un contrato escrito y tampoco recibió financiamiento por ese trabajo. Paz había reconocido previamente la participación de Cerimedo durante su campaña, aunque negó que el argentino tuviera autorización para representar al Gobierno, a la Presidencia o a su familia.

Cerimedo permanece detenido desde el 18 de agosto, cuando fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru. La Justicia boliviana dispuso que continúe alojado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y extendió su prisión preventiva por 180 días.

La causa principal está relacionada con el ataque contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía de Santa Cruz lo investiga por tentativa de femicidio y sostiene como hipótesis que habría coordinado a distancia el ataque ocurrido el 17 de agosto. Cerimedo niega las acusaciones en su contra.

En paralelo, la Justicia busca determinar el origen y alcance de su patrimonio. En ese contexto, su declaración de ingresos cercanos al millón de dólares mensuales pasó a ocupar un lugar central dentro de la investigación.