Fernando Cerimedo habló por primera vez desde que quedó detenido en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque contra Nadia Beller. El exconsultor de Javier Milei se quebró frente a los periodistas mientras era trasladado por el Palacio de Justicia y expresó su deseo de reencontrarse con sus hijos.

El episodio ocurrió este jueves, cuando Cerimedo había llegado al edificio judicial para participar de la audiencia de medidas cautelares en la que debía definirse si continuará detenido mientras avanza la investigación.

Rodeado de periodistas y con la cabeza cubierta, evitó responder verbalmente la mayoría de las preguntas. Sin embargo, realizó algunos gestos ante las consultas vinculadas con la causa.

Cuando le preguntaron si consideraba que existía una motivación política detrás de la investigación, Cerimedo respondió afirmativamente con la cabeza. También negó mediante un gesto haber citado a Beller al hotel donde posteriormente se produjo el ataque.

Fue entonces cuando, ante las preguntas sobre qué tenía para decir, el argentino rompió en llanto y pronunció una breve frase: “Quiero ver a mis hijos”.

La audiencia fue suspendida

La audiencia prevista para este jueves finalmente no pudo concretarse y fue postergada para el viernes. Cerimedo y representantes de la Fiscalía no llegaron a tiempo a la instancia judicial.

La fiscal Yolanda Aguilera explicó posteriormente ante los medios bolivianos que el acusado sufrió una descompensación durante su traslado hacia la sala donde debía desarrollarse la audiencia.

La Justicia deberá resolver ahora qué medida cautelar aplicará mientras continúa la investigación. La Fiscalía solicitó que Cerimedo permanezca detenido y pidió 180 días de prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la causa.

Cerimedo se encuentra imputado en Bolivia en la investigación por el ataque a balazos contra Nadia Beller. La causa busca determinar su presunta participación en el hecho y continúa bajo investigación judicial.