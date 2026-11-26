La cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes que puede desarrollarse en pocas horas y poner en riesgo la vida. Reconocer sus primeras manifestaciones y acudir rápidamente a una guardia resulta fundamental. En Salud & Bienestar, el diabetólogo Jorge E. Castro explicó por qué se produce, cuáles son sus señales de alerta y qué medidas ayudan a reducir el riesgo de padecerla.

Esta emergencia ocurre cuando el organismo no dispone de suficiente insulina para utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. En consecuencia, comienza a utilizar las grasas y produce cetonas, sustancias cuya acumulación excesiva aumenta la acidez de la sangre y altera el funcionamiento del organismo.

Quiénes pueden desarrollar esta complicación

Aunque es más frecuente en personas con diabetes tipo 1, también puede presentarse en quienes tienen otros tipos de diabetes. Incluso puede ser la primera manifestación de la enfermedad en pacientes que todavía no han recibido un diagnóstico.

Jorge E. Castro, médico diabetólogo.

Castro destacó que el cuadro puede evolucionar rápidamente y provocar una deshidratación importante, por lo que la atención médica no debe demorarse.

Los síntomas que deben encender las alarmas

Entre las primeras manifestaciones se encuentran el aumento de la frecuencia urinaria, la sed excesiva, las náuseas, los vómitos y la somnolencia. Otra señal que merece atención es la pérdida de peso involuntaria, especialmente cuando se produce sin cambios en la alimentación.

“Este cuadro se puede agravar rápidamente, se puede manifestar en horas”, advirtió el especialista.

Ante la sospecha de cetoacidosis, es necesario acudir a una guardia, sin esperar a que aparezcan todos los síntomas.

Para establecer el diagnóstico, los profesionales evalúan las manifestaciones clínicas, los antecedentes del paciente, la glucemia, la presencia de cetonas y la acidez de la sangre. Un valor de glucosa aislado no permite descartar esta complicación.

Cómo se trata y qué medidas ayudan a prevenirla

El tratamiento requiere atención hospitalaria y, según la gravedad del cuadro, puede ser necesario el ingreso a terapia intensiva.

“Esto no se puede tratar en el domicilio”, remarcó Castro.

La reposición de líquidos y la administración de insulina constituyen los pilares del tratamiento. También se controlan los niveles de potasio y otros parámetros para corregir las alteraciones metabólicas y atender posibles complicaciones asociadas.

En materia de prevención, el diabetólogo destacó la importancia de la educación de los pacientes y sus familias, para que puedan reconocer síntomas diferentes de los habituales y sepan cuándo buscar asistencia médica.

Asimismo, señaló que los controles pediátricos y la evaluación de niños y adolescentes con antecedentes familiares de diabetes tipo 1 pueden contribuir a detectar la enfermedad antes de que aparezca una complicación grave. El seguimiento profesional y el cumplimiento de las indicaciones médicas son fundamentales para reducir los riesgos y actuar a tiempo ante cualquier señal de alarma.

Dato

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