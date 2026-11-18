Una multitud de manifestantes se congregó este martes por la tarde frente al departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en el marco de la conmemoración por el Día de la Militancia peronista.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su domicilio para saludar, agradecer el respaldo y arengar a los seguidores presentes, quienes respondieron con cánticos y muestras de apoyo.

La reaparición pública de la exmandataria se da en una jornada clave atravesada por cumbres y movimientos políticos dentro del peronismo, de cara a las definiciones y negociaciones electorales con la mira puesta en 2027.