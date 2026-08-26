El oficialismo de la CGT San Juan ganó el primer round de una disputa de poder que tiene como objetivo final los lugares que el sindicalismo buscará ocupar en las boletas del Partido Justicialista para las elecciones de 2027. La pelea comenzó con las críticas a la conducción de Eduardo Cabello, continuó con la normalización de Las 62 Organizaciones el 12 de agosto y tuvo su primera definición institucional este 25 de agosto, cuando la central obrera renovó autoridades.

Cabello consiguió retener la conducción con el respaldo de 54 de los 64 gremios habilitados y con la presencia de Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional. Los siete sindicatos que pretendían competir con una lista opositora no lograron avanzar y se retiraron de la asamblea. El resultado permitió al oficialismo conservar la herramienta institucional más importante del sindicalismo provincial y dejó a la oposición fuera de la nueva estructura.

La definición también expuso una disputa política entre dos espacios que ahora buscarán llegar al armado electoral del PJ con capacidad de negociación. Mientras los gremios opositores reconstruyeron Las 62 Organizaciones como plataforma política del sindicalismo peronista, Cabello marcó distancia y sostuvo que la CGT no forma parte de ese espacio.

“CGT no tiene 62”, afirmó el delegado regional cuando fue consultado por el vínculo entre ambas estructuras. Cabello sostuvo que cada dirigente sindical puede participar del espacio político que considere y reivindicó al Partido Sindical como herramienta propia para la actividad política vinculada a la central obrera.

La diferencia no es menor. Las 62 Organizaciones volvieron a tener conducción formal en San Juan después de permanecer inactivas desde 2017. La normalización quedó encabezada por Martín Solazzo, de la UOM, y reunió a gremios que habían expresado críticas contra el oficialismo de la CGT.

El nuevo espacio planteó recuperar el histórico rol de Las 62 como expresión política del movimiento obrero peronista. Su objetivo no quedó limitado al funcionamiento sindical: la conducción normalizada busca participar de las discusiones internas del PJ y reclamar representación y lugares en las listas de 2027.

La fuerte presencia de dirigentes justicialistas en la actividad reforzó esa lectura. Entre quienes acompañaron la normalización hubo referentes vinculados a distintas corrientes del peronismo sanjuanino, entre ellas sectores relacionados con el uñaquismo, el giojismo y el gramajismo.

Así, la disputa comenzó a dividir el tablero sindical en dos construcciones con aspiraciones políticas. Por un lado, el oficialismo que conserva la conducción institucional de la CGT. Por el otro, los gremios que no consiguieron disputar esa estructura y que ahora buscan construir poder a través de Las 62.

La asamblea del 25 de agosto funcionó como la primera prueba concreta de fuerza. Con la oposición fuera del plenario, Cabello consiguió que la lista única fuera respaldada por los gremios que permanecieron y recibió además el acompañamiento de la conducción nacional de la CGT a través de la presencia de Daer.

Entre los sindicatos que se retiraron estuvo Satsaid, que tenía representación en la conducción anterior y perdió esos espacios al no integrar la nueva nómina. La salida de los siete gremios no significó, sin embargo, el final de la disputa. La pelea simplemente cambió de escenario.

Ahora, el desafío para la oposición será demostrar que la normalización de Las 62 puede convertirse en poder político concreto. No alcanza con recuperar una estructura histórica del sindicalismo peronista: deberá conseguir que esa representación tenga peso cuando el PJ comience a definir candidaturas y lugares en las boletas.

Del otro lado, el oficialismo de la CGT llega a esa discusión con una primera victoria. Conservó la conducción, reunió los avales necesarios, contó con el respaldo mayoritario de los gremios que participaron y mantuvo la legitimidad de la CGT nacional.

Cabello, por ahora, evita acelerar la discusión electoral. “Tenemos que trabajar y armar equipo”, sostuvo, y planteó que el armado político debe avanzar paso a paso. Pero su definición sobre Las 62 y la reivindicación del Partido Sindical ya marcaron el terreno sobre el que se desarrollará la próxima etapa.

La elección de la CGT, entonces, no cerró la pelea. Definió al primer ganador. El oficialismo conservó el control de la central y la oposición deberá demostrar ahora que puede transformar Las 62 en una herramienta capaz de disputar representación dentro del PJ. El próximo round será por las boletas de 2027.