El escenario universitario atraviesa un momento de alta tensión tras la confirmación de una nueva medida de fuerza nacional convocada para el próximo miércoles 12 de agosto.

El conflicto se profundizó luego de un fallo clave de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que rechazó los planteos del Ejecutivo nacional y dejó firme una cautelar a favor de las casas de altos estudios. Mientras las entidades gremiales sostienen que existe un retraso salarial y un congelamiento de los recursos aprobados por el Congreso en 2025, el Gobierno nacional argumenta que los compromisos paritarios se encuentran saldados y vigentes.

Un nuevo paro de universitarios se producirá el próximo miércoles 12, con la convocatoria y el respaldo de la CGT, a través del gremio Unión de Docentes Argentinos (UDA). El sindicato que conduce el secretario de Políticas Universitarias cegetista, Sergio Romero, expresó que convoca a la huelga ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio.

Para justificar una nueva protesta en reclamo de recomposición de haberes para los empleados del sector, el colectivo sindical expuso la postura oficial del espacio: “Sin universidad pública, no hay futuro”.

En torno a la normativa que recompone fondos para los salarios de los trabajadores de las casas de estudio, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada a favor del reclamo de las universidades públicas. La medida se produce tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por el Ejecutivo nacional.

En particular, la Sala III de la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto. La decisión se fundamentó en que el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.

Por lo tanto, la determinación deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. La Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena. De esta manera, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa, representando un escenario complejo para el Gobierno, que continúa argumentando que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa que se sancionó en 2025.

Reacción de Capital Humano

Frente a la convocatoria del frente gremial, el Ministerio de Capital Humano salió al cruce del paro nacional y sostuvo que la medida de fuerza es “prematura” porque, según afirmó, “no existe incumplimiento alguno” por parte del Gobierno tras el acuerdo paritario alcanzado con el sector. A través de un comunicado, la cartera conducida por Sandra Pettovello aseguró que la administración cumplió con lo pactado en la negociación salarial universitaria.

Según detalló el Ministerio, el pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes que estableció un incremento salarial del 24,33%, distribuido en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. Asimismo, la cartera remarcó que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria con plazo límite hasta el 15 de septiembre.

El reclamo y el conflicto

A pesar de la posición sostenida por el Gobierno nacional, desde los gremios universitarios denuncian que las autoridades incumplen compromisos vinculados con el financiamiento universitario, salarios, becas y fondos para hospitales universitarios. En ese sentido, señalan especialmente que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso aún no fue ejecutada, motivo por el cual ratificaron la medida de fuerza del próximo miércoles 12 de agosto.

El sindicato que conduce el secretario de Políticas Universitarias cegetista, Sergio Romero, expresó que convoca a la huelga ante el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio.

En particular, la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto.

La decisión se fundamentó en que el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.

Por lo tanto, la determinación deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. Y la Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena.

Así, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa. Un verdadero golpe para el Gobierno, que continúa argumentando que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa que se sancionó en 2025.

Desde los gremios universitarios denuncian que el Gobierno incumple compromisos vinculados con el financiamiento universitario, salarios, becas y fondos para hospitales universitarios, y señalan especialmente que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso aún no fue ejecutada.

Así, la medida cautelar no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa, lo que representa un verdadero golpe para el Gobierno, que continúa argumentando que no dispone de los fondos necesarios para cumplir con la normativa que se sancionó en 2025.