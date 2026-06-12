Mientras muchos sanjuaninos esperan la llegada de las temperaturas bajo cero propias del invierno, en las zonas productivas ocurre algo poco habitual: la ausencia de heladas intensas está jugando a favor del campo. El fenómeno permitió sostener la producción de verduras de hoja, mejorar su calidad y contribuir a que los precios se mantengan estables en las verdulerías.

Aunque la persistencia de jornadas nubladas y la humedad generó algunos casos aislados de hongos y oídio, el balance para los productores es ampliamente positivo. Así lo aseguró Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros, quien explicó a DIARIO HUARPE que las condiciones climáticas registradas hasta el momento favorecieron el desarrollo de los cultivos de invierno.

“Debido a tanta humedad y los nublados que tenemos, carecemos de heladas tempranas y hay muy buenos productos. Hay muy buena calidad de verduras debido al buen clima que estamos teniendo. A diferencia del año pasado que hubo una merma de producción y provocó un aumento de precios.”, señaló López.

Según explicó, las pocas heladas registradas durante mayo fueron suficientes para poner fin a los cultivos de verano, como tomate, berenjena y pimiento, pero no afectaron a las especies típicas de esta época. “Las heladas que hubo hicieron que se terminara todo lo de verano, pero no perjudicó a todo lo que es verdura de estación de invierno”, sostuvo.

Entre los cultivos más favorecidos aparecen la lechuga, acelga, espinaca, rúcula, remolacha, achicoria, repollo y alcaucil, productos que actualmente atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada.

La situación también ayudó a compensar otro factor que generaba preocupación entre los productores: los cortes programados de agua por la corta anual del Departamento de Hidráulica. Muchos temían que la combinación entre restricciones hídricas y heladas tempranas provocara pérdidas importantes en las fincas. “Había mucha gente que los iba a sufrir. Entre las heladas y la falta de agua se iba a hacer un cóctel del que se iba a perder mucho. Se ha hecho todo lo contrario porque esta humedad genera que la planta siga creciendo en buenas condiciones”, explicó el dirigente.

A diferencia de otros años, cuando las heladas ya comenzaban a impactar en la producción, el campo sanjuanino atraviesa un invierno atípico que favorece los cultivos, mantiene la calidad de las verduras y contribuye a sostener precios estables para los consumidores.

Precios estables

La buena producción tiene además un impacto directo en los precios que llegan a las verdulerías. Mientras productos provenientes de otras regiones del país, como tomate, pimiento y berenjena, registraron aumentos por cuestiones estacionales, las verduras de hoja mantienen valores estables gracias a la abundante oferta local.