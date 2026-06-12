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Economía > Buena temporada

La falta de heladas ayuda a chacareros: se mantienen los precios

La ausencia de heladas intensas favoreció a los cultivos de invierno. Los productores destacan una mejor calidad de verduras y precios estables. 

Por Giuliana Díaz

Hace 1 hora
El dirigente explicó cómo las condiciones climáticas impactan en la producción hortícola sanjuanina.

Mientras muchos sanjuaninos esperan la llegada de las temperaturas bajo cero propias del invierno, en las zonas productivas ocurre algo poco habitual: la ausencia de heladas intensas está jugando a favor del campo. El fenómeno permitió sostener la producción de verduras de hoja, mejorar su calidad y contribuir a que los precios se mantengan estables en las verdulerías.

Aunque la persistencia de jornadas nubladas y la humedad generó algunos casos aislados de hongos y oídio, el balance para los productores es ampliamente positivo. Así lo aseguró Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros, quien explicó a DIARIO HUARPE que las condiciones climáticas registradas hasta el momento favorecieron el desarrollo de los cultivos de invierno.

“Debido a tanta humedad y los nublados que tenemos, carecemos de heladas tempranas y hay muy buenos productos. Hay muy buena calidad de verduras debido al buen clima que estamos teniendo. A diferencia del año pasado que hubo una merma de producción y provocó un aumento de precios.”, señaló López.

Según explicó, las pocas heladas registradas durante mayo fueron suficientes para poner fin a los cultivos de verano, como tomate, berenjena y pimiento, pero no afectaron a las especies típicas de esta época. “Las heladas que hubo hicieron que se terminara todo lo de verano, pero no perjudicó a todo lo que es verdura de estación de invierno”, sostuvo.

Entre los cultivos más favorecidos aparecen la lechuga, acelga, espinaca, rúcula, remolacha, achicoria, repollo y alcaucil, productos que actualmente atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada.

La situación también ayudó a compensar otro factor que generaba preocupación entre los productores: los cortes programados de agua por la corta anual del Departamento de Hidráulica. Muchos temían que la combinación entre restricciones hídricas y heladas tempranas provocara pérdidas importantes en las fincas. “Había mucha gente que los iba a sufrir. Entre las heladas y la falta de agua se iba a hacer un cóctel del que se iba a perder mucho. Se ha hecho todo lo contrario porque esta humedad genera que la planta siga creciendo en buenas condiciones”, explicó el dirigente.

A diferencia de otros años, cuando las heladas ya comenzaban a impactar en la producción, el campo sanjuanino atraviesa un invierno atípico que favorece los cultivos, mantiene la calidad de las verduras y contribuye a sostener precios estables para los consumidores.

Precios estables

La buena producción tiene además un impacto directo en los precios que llegan a las verdulerías. Mientras productos provenientes de otras regiones del país, como tomate, pimiento y berenjena, registraron aumentos por cuestiones estacionales, las verduras de hoja mantienen valores estables gracias a la abundante oferta local.

"Se está manteniendo muy buenos precios en nuestros productos para que la gente pueda aprovechar a consumirlos", destacó el presidente de la Sociedad de Chacareros.

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