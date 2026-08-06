La empresa australiana Challenger Gold, que impulsa el proyecto de oro Hualilán en San Juan, confirmó una renovación profunda en su conducción. El histórico director ejecutivo Cris Knauer se jubila, el empresario argentino Eduardo Elsztain cambió de funciones y se oficializó el ingreso de Peter Marrone como presidente no ejecutivo. Todo acompañado por una capitalización de 85 millones de dólares australianos (unos 58 millones de dólares estadounidenses) para financiar el crecimiento de sus proyectos.

Knauer deja sus cargos como director ejecutivo y miembro del directorio después de siete años al frente de Challenger Gold. Permanecerá seis meses como consultor para garantizar una transición ordenada. Durante su gestión, la empresa pasó de ser una compañía enfocada en la exploración a consolidar recursos cercanos a 10 millones de onzas entre Hualilán y el proyecto ecuatoriano El Guayabo.

En su despedida, Knauer aseguró que deja la empresa "en el momento adecuado", con financiamiento asegurado y un equipo de primer nivel para afrontar la siguiente etapa de desarrollo.

El aporte millonario

La renovación de autoridades llegó acompañada de una fuerte inyección de fondos. Dentro de esa operación sobresale la participación de Peter Marrone, uno de los ejecutivos más reconocidos de la minería internacional y fundador de Yamana Gold, quien invirtió 8 millones de dólares australianos de su patrimonio personal para convertirse en uno de los principales accionistas. En total, la colocación vinculada a Marrone y otros inversores estratégicos alcanzó los 10 millones.

Otro de los movimientos importantes fue el de Eduardo Elsztain, el dueño de los principales shoppings argentinos y con inversiones en oro en San Juan, donde controla la mina calingastina Casposo y es accionista de Hualilán en Ullum.

El empresario dejó la presidencia no ejecutiva de Challenger Gold y pasó a desempeñarse como director no ejecutivo, un cambio previsto desde que se anunció el ingreso de Marrone. Sin embargo, Elsztain no redujo su apuesta: entidades vinculadas al empresario participaron de la ampliación de capital con una inversión de 5,34 millones de dólares australianos.

La nueva conducción

Con la salida de Knauer y el corrimiento de Elsztain, Challenger Gold definió su nueva estructura. Marrone fue oficializado como presidente no ejecutivo. Yohann Bouchard, exdirector de Operaciones de Yamana Gold, fue confirmado como director de Operaciones y CEO interino. Felipe Riquelme fue nombrado director financiero y asumirá formalmente el 10 de agosto.

Con la nueva conducción ya oficializada y los fondos asegurados, la compañía puso como prioridad acelerar la puesta en marcha de Hualilán. El ex CEO definió el proyecto sanjuanino como una oportunidad de desarrollo "de bajo costo y bajo riesgo", lo que alimenta las expectativas de reactivación.