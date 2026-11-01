La minera australiana Challenger Gold proyecta comenzar la construcción de Hualilán durante el segundo semestre de 2027 y alcanzar la primera producción de oro a comienzos de 2029. Así lo informó en su reporte trimestral correspondiente al período cerrado el 30 de septiembre de 2026, en el que detalló los avances técnicos, financieros y administrativos del proyecto ubicado en San Juan.

El cronograma contempla inicialmente la puesta en marcha de la Fase 1, basada en un sistema de lixiviación en pilas. Por lo tanto, la fecha de 2029 corresponde al inicio de esa primera etapa productiva y no necesariamente a la operación completa del proyecto.

En paralelo, Challenger continúa con un programa de exploración de 35.000 metros, para el que dispone de cuatro equipos de perforación. Los trabajos buscan evaluar nuevas extensiones de la mineralización, aportar información para convertir recursos inferidos en categorías de mayor confianza y obtener datos geotécnicos para el desarrollo de la mina.

La compañía espera presentar una actualización de los resultados de exploración durante el cuarto trimestre de 2026. Además, estima completar una nueva actualización de recursos minerales y reservas de mineral durante el segundo semestre de 2027.

Las proyecciones económicas de Hualilán

El informe también recupera los principales indicadores del estudio de prefactibilidad (PFS, por sus siglas en inglés), presentado en mayo de 2026. Ese análisis proyectó una vida útil de 14,25 años y una producción superior a las 105.000 onzas equivalentes de oro anuales durante cada uno de los dos primeros años. A partir del tercer año, la estimación se ubica en torno a las 135.000 onzas anuales.

En el escenario económico utilizado por el estudio, que contempla un precio del oro de US$3.500 por onza, el proyecto registra un valor actual neto (VAN) después de impuestos cercano a los US$1.100 millones. La tasa interna de retorno (TIR) estimada es del 45% antes de impuestos, mientras que el período de recuperación de la inversión se calcula en 2,25 años.

La inversión prevista incluye US$203 millones para la planta de procesamiento y la infraestructura, cifra que contempla US$35 millones de contingencia, además de US$64 millones para las actividades mineras previas al inicio de la producción. En conjunto, estos conceptos representan un desembolso estimado de US$267 millones.

Se trata de proyecciones del estudio de prefactibilidad y no de resultados económicos ya obtenidos por la compañía.

Financiamiento y gestiones para el RIGI

En materia financiera, Challenger informó que completó en julio una colocación de capital por 85 millones de dólares australianos (A$85 millones). Al cierre de septiembre, contaba con A$34,6 millones en efectivo e inversiones líquidas.

Además, el 28 de septiembre anunció compromisos por US$30,3 millones mediante obligaciones convertibles. Sin embargo, ese monto no estaba íntegramente desembolsado al cierre del trimestre. El 23 de octubre la empresa completó un primer tramo por US$18 millones, mientras que los US$12,3 millones restantes quedaron sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la aprobación de accionistas para una parte de la emisión.

La compañía estimó que, considerando la operación completa, su posición financiera pro forma alcanzaría los A$75,4 millones. Esos fondos permitirían sostener las actividades previstas hasta mediados de 2027, mientras avanza en la búsqueda del financiamiento total necesario para desarrollar Hualilán.

En paralelo, Challenger señaló que continúa trabajando en los requisitos para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en las aprobaciones pendientes para tomar la decisión de construcción. El reporte no indica que la adhesión al régimen ya haya sido aprobada.

Cambios en la conducción y procesamiento

El trimestre también incluyó modificaciones en la estructura directiva. Yohann Bouchard fue designado director ejecutivo interino y director de operaciones (COO), mientras que Peter Marrone asumió la presidencia del directorio. Felipe Riquelme quedó a cargo de las finanzas como director financiero (CFO), y Luke Buchanan fue designado vicepresidente de Proyectos y Planificación Estratégica.

Por otra parte, Challenger confirmó que el acuerdo de procesamiento de mineral con Casposo finalizó el 1 de octubre de 2026. La campaña permitió obtener información sobre leyes, controles de mineral, métodos de explotación, metalurgia y costos. Según explicó la compañía, la experiencia mostró que las zonas superficiales de mayor ley presentaban una continuidad y una complejidad geológica diferentes de las previstas para una explotación selectiva a pequeña escala.

A partir de esa evaluación, la empresa decidió concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de una operación integrada de mayor escala, con procesamiento en el propio yacimiento. De todos modos, aclaró que mantiene conversaciones con Casposo sobre posibles alternativas comerciales, entre ellas un eventual acuerdo de compra de mineral, aunque no informó la existencia de un nuevo convenio vinculante.

Con estos avances, Hualilán se encamina hacia una etapa decisiva de preparación. El inicio de la construcción en 2027 y la primera producción prevista para 2029 siguen siendo objetivos de la compañía, sujetos a la obtención del financiamiento completo y de las autorizaciones necesarias.