El dirigente bloquista Andrés Chanampa planteó que todos los sectores políticos que acompañan al gobernador Marcelo Orrego deberían confluir en una sola lista para disputar la intendencia de Chimbas en las elecciones de 2027. Aunque ratificó sus aspiraciones personales de conducir el municipio, sostuvo que la candidatura debería definirse mediante consensos y encuestas, con el compromiso de que los demás dirigentes acompañen al mejor posicionado.

"Para mí, una sola lista debería formarse con todos los que estamos para poder competir contra un oficialismo que va a llevar 12 años", afirmó durante una entrevista con HUARPE TV en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

La definición apunta directamente al armado electoral de Chimbas, donde distintos referentes del espacio provincial aspiran a competir por la intendencia que actualmente conduce Daniela Rodríguez. Para Chanampa, el desafío será evitar que esas aspiraciones terminen dividiendo los votos de quienes buscan una alternativa al oficialismo municipal.

"Siempre sostuve que, si hay consenso, debería haber una sola lista por departamento y por frente", expresó. Y agregó que las diferencias entre los dirigentes deberían resolverse antes de llegar a las urnas.

En ese sentido, el dirigente consideró que las encuestas podrían funcionar como una herramienta para ordenar las candidaturas. "El que más mida debería conducir y el que sigue, acompañar. Si no, habrá que buscar la mejor opción", sostuvo.

Quiere ser intendente, pero aceptaría acompañar

Chanampa tampoco esquivó sus aspiraciones personales. El dirigente, que ya compitió por la intendencia de Chimbas en 2023, aseguró que sigue trabajando territorialmente con la intención de volver a disputar el municipio.

"Yo nunca lo negué. Siempre me preparo para conducir. Creo que no hay dirigente territorial que no quiera conducir el destino del lugar donde vive. Tengo todas las aspiraciones. Para eso estudio, me preparo y conozco el departamento como la palma de mi mano", expresó.

Sin embargo, aclaró que su intención de encabezar una candidatura no representa una condición para mantenerse dentro del armado político.

"Si hay alguien que tiene mejores números que nosotros, acompañaremos. Pero uno siempre quiere jugar en primera", aseguró.

También dejó un mensaje para los demás aspirantes: "No puede ser una condición decir 'si yo no estoy, no acompaño'. Creo que hoy hay una madurez política que nos debería permitir sentarnos. De hecho, venimos conversando con muchos referentes".

Su postura se suma a los planteos de otros dirigentes cercanos al gobernador, como Mauricio Camacho y Ricardo Buteler, quienes también se pronunciaron a favor de construir una candidatura de unidad para enfrentar al oficialismo chimbero.

La alianza con Orrego y las reglas electorales

Más allá de las aspiraciones departamentales, Chanampa consideró que el Partido Bloquista debería mantener su acompañamiento al proyecto político de Marcelo Orrego, aunque aclaró que todavía resta definir cómo se conformarán los frentes electorales.

"Entiendo que deberíamos seguir acompañando al gobernador porque, desde lo institucional, venimos trabajando muy bien y, desde lo político, creo que también", manifestó.

Explicó que primero deberá conocerse la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo provincial y, posteriormente, los partidos tendrán que resolver sus alianzas. Recién entonces podrá avanzar la discusión sobre las candidaturas.

En cuanto al sistema de votación, se mostró partidario de realizar una sola elección para definir los cargos provinciales y municipales, aunque respaldó la posibilidad de separar esos comicios de los nacionales.

"Soy de la idea de una sola elección. Me parece lo más práctico y lo más productivo. El que gana conduce y el que pierde acompaña", concluyó.