En la previa de una de las fechas más icónicas del calendario, el Gran Premio de Mónaco, la escudería Ferrari dio un golpe sobre la mesa al anunciar la continuidad de su piloto estrella, Charles Leclerc, de cara a la temporada 2027. El equipo italiano informó la firma de un contrato multianual y sin límites definidos, una decisión inusual en la máxima categoría del automovilismo mundial que refleja la confianza total en el monegasco.

Un vínculo que trasciende el tiempo

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari, que para mí es mucho más que un equipo. Es la escudería que siempre amé y con la que soñaba formar parte desde que era niño", expresó Leclerc tras el anuncio oficial. El piloto de 28 años mantiene un lazo ininterrumpido con Maranello desde 2016, cuando comenzó su formación en la Academia de Pilotos, antes de dar el salto a la escudería principal en 2019.

Leclerc, que ya ostenta el segundo lugar en el histórico de grandes premios disputados y pole positions para la marca, solo superado por Michael Schumacher, busca ahora alcanzar el objetivo máximo: "Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo más que nunca en la escudería y estoy agradecido de poder seguir luchando por nuestro objetivo común: devolver el título mundial a Maranello".

La apuesta de Vasseur

Por su parte, el director del equipo, Fred Vasseur, no ocultó su satisfacción por mantener a quien considera pieza fundamental del proyecto. "Durante estas temporadas hemos visto crecer no solo a uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también a una persona que vive profundamente el vínculo con este equipo y todo lo que Ferrari representa", afirmó el francés.

Aunque la escudería prefirió no revelar la fecha exacta de expiración del nuevo contrato, quedó claro que la relación entre ambas partes es más sólida que nunca. Ferrari busca así estabilidad y proyección, consolidando a Leclerc como el eje sobre el cual construir una nueva era de éxitos en la Fórmula 1.