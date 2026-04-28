La salud de Charly García volvió a poner en vilo al país, pero esta vez las noticias traen tranquilidad. El máximo referente del rock nacional recibió el alta médica el pasado lunes tras someterse a una exitosa intervención quirúrgica en un riñón, realizada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes cercanas al músico de 74 años, el compositor de "Say No More" ya se encuentra en su domicilio descansando luego de una cirugía programada. Se trató de una nefrectomía parcial, procedimiento que consiste en la extirpación de una parte del órgano y que, afortunadamente, no presentó complicaciones.

Evolución favorable

Desde su entorno emitieron un comunicado oficial para llevar paz a los seguidores y a la prensa, quienes permanecían expectantes tras conocerse la internación. "La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente", detallaron mientras el artista aún permanecía en una habitación común del centro asistencial.

Un dato clave que resaltaron los allegados al músico fue que, a pesar de los rumores iniciales, García "en ningún momento requirió diálisis" ni ninguna otra intervención adicional fuera de los protocolos habituales para este tipo de cirugías.

El cariño de siempre

El estado de salud de Charly es seguido de cerca desde hace años, debido a sus dificultades de movilidad que lo obligan a utilizar silla de ruedas. Sin embargo, su reciente actividad en estudios de grabación y estas intervenciones preventivas demuestran su resiliencia.

"Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre", finalizaba el mensaje que circuló durante las últimas horas. Tras haber pasado noches estables y con una evolución satisfactoria, el "Bicolor" continuará con su recuperación en la intimidad de su casa, lejos de las clínicas y más cerca de su piano.