La Municipalidad de Chimbas deberá dar explicaciones sobre el origen de los fondos, la adjudicación y los costos de la obra civil y el busto de Juan Domingo Perón, inaugurado en el marco del Día de la Lealtad. La concejal de La Libertad Avanza (LLA), Griselda Chávez, presentó un pedido de informe dirigido a la intendenta Daniela Rodríguez para conocer cómo se financió la intervención realizada en la avenida Costanera y calle Bonduel.

“Yo solicito que se me informe sobre la remodelación de esta obra civil y también del nuevo busto que se ha colocado”, explicó Chávez en una entrevista con radio Amanecer. La edil busca determinar si los trabajos se pagaron con recursos municipales o si se utilizaron fondos provinciales o nacionales.

El documento, fechado el 16 de octubre, solicita información técnica, administrativa y contable sobre la intervención. Entre otros puntos, exige que se identifique a la persona o empresa adjudicataria, se informe el monto total de la contratación y se detalle qué oferentes presentaron presupuestos antes de la adjudicación.

“Que se aclare a todos los ciudadanos chimberos, a los que represento, si se utilizaron en dicha obra los recursos de los chimberos o si esos recursos provenían de fondos ya sean provinciales o nacionales”, sostuvo la concejal.

El pedido también incluye los posibles pagos con fondos municipales por los honorarios profesionales, el diseño, los insumos, la fundición o la elaboración de la escultura del artista Ricardo Baty Sarmiento. Chávez solicitó que se detallen los montos abonados y las eventuales sumas pendientes de cancelación.

Además, reclamó copias certificadas de los expedientes administrativos, las órdenes de compra y pago, los decretos de adjudicación, las cotizaciones de las empresas participantes y las certificaciones de obra.

Las observaciones sobre los trabajos

Chávez explicó que sus dudas surgieron, en parte, al observar cómo se desarrollaban las tareas en la zona. “Me llamó la atención una de las primeras veces que se estaban realizando limpiezas sobre el costado, digamos, de lo que es la Costanera. Y después, cuando volví a pasar, vi que había gente con los chalecos de la Municipalidad”, relató.

La concejal también señaló que la placa colocada debajo del busto lleva la inscripción de la Municipalidad de Chimbas. Además, contó que un vecino le manifestó su malestar por la obra y consideró que el departamento tiene otras necesidades prioritarias.

La edil aseguró que, al momento de la entrevista, no había obtenido una respuesta formal del Ejecutivo municipal. “Por el momento no he tenido respuesta desde el Ejecutivo”, afirmó.

También adelantó que tenía previsto plantear el tema ante sus pares durante la comisión parlamentaria para avanzar con el tratamiento del pedido de informe. Según indicó, hasta entonces no había conversado en profundidad con el resto de los concejales.

La respuesta municipal permitirá conocer cuánto costó la intervención, de dónde provinieron los recursos y qué procedimiento se utilizó para contratar los trabajos. Por el momento, el planteo de Chávez constituye un pedido de información y no acredita por sí mismo la existencia de irregularidades.

Pedido de Informes