El cheesecake de limón es una alternativa fresca para preparar un postre sin encender el horno. La receta combina queso crema, yogur griego y limón, con una base de galletitas y una cobertura de merengue casero que le aporta dulzor y un toque similar al clásico lemon pie.

Los ingredientes

Para la base se necesitan 150 gramos de galletitas sin azúcar o integrales y 50 gramos de manteca derretida. El relleno lleva 300 gramos de queso crema, 200 gramos de yogur griego natural, jugo de dos limones, ralladura de un limón, endulzante a gusto, 7 gramos de gelatina sin sabor y 35 mililitros de agua.

Para el merengue se utilizan dos claras de huevo, 100 gramos de azúcar y unas gotas de jugo de limón.

El paso a paso

Primero hay que triturar las galletitas, mezclarlas con la manteca derretida y colocar la preparación en un molde desmontable o recipientes individuales, presionando para formar una base compacta.

Luego se mezclan el queso crema, el yogur, el jugo y la ralladura de limón y el endulzante. La gelatina se hidrata con agua, se calienta suavemente hasta disolverla y se incorpora al relleno.

La preparación se coloca sobre la base y se lleva a la heladera durante al menos 3 o 4 horas. Este paso es fundamental para que la gelatina actúe y el cheesecake mantenga su forma.

Para el merengue, se colocan las claras y el azúcar a baño María, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva. Después se retira del calor y se bate hasta conseguir una preparación firme y brillante. Durante el batido se agregan unas gotas de limón.

Finalmente, se coloca el merengue sobre el cheesecake ya frío. De manera opcional, puede dorarse ligeramente con un soplete antes de servir. También existe la posibilidad de preparar el postre directamente en vasitos individuales, una alternativa práctica para servir a invitados.