El periodista Chiche Gelblung volvió a ser internado apenas unos días después de haber recibido el alta médica, tras una prolongada estadía en el Sanatorio Mater Dei.

Fuentes cercanas confirmaron que el conductor de 82 años ingresó nuevamente a la guardia, donde permanece en observación para el control de valores que no arrojaron resultados adecuados.

La nueva internación se produce luego de un período de casi 30 días de hospitalización, en el que Gelblung atravesó un cuadro complejo derivado de una trombosis en el tobillo, sumado a una caída previa en su domicilio que le provocó un golpe en el ojo izquierdo.

Durante ese proceso, el cuadro se agravó hasta requerir terapia intensiva y la colocación de dos stents en una de sus piernas, según se informó en su momento.

El alta médica se había producido el 15 de junio, tras 29 días de internación. Ese mismo día, el periodista reapareció públicamente en los estudios de Crónica TV en silla de ruedas, donde fue recibido por sus compañeros con un reconocimiento en vivo.

Posteriormente, también participó de sus programas habituales en televisión, donde relató detalles del proceso de salud que atravesó y aseguró haberse sentido recuperado tras la internación.

En aquella oportunidad, Gelblung describió el cuadro como crítico desde el inicio, con una evolución que lo llevó a intervenciones quirúrgicas y a situaciones de alta complejidad médica.

En la actualidad, el periodista permanece bajo control médico mientras se evalúa su evolución tras este nuevo ingreso al sanatorio.