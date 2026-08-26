El desempeño de los diputados sanjuaninos en el Congreso muestra fuertes diferencias en la cantidad de proyectos presentados durante 2026. Con corte al 31 de julio, Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, encabeza el registro con 127 iniciativas, de las cuales 106 son de autoría propia.

En el otro extremo aparecen los representantes de La Libertad Avanza. Abel Chiconi presentó 3 proyectos durante el año y ninguno lleva su autoría, mientras que José Peluc registra 5 iniciativas. Entre ambos suman apenas 8 proyectos, una cifra considerablemente menor a la de sus pares sanjuaninos.

Detrás de Picón aparece Cristian Andino, con 67 proyectos presentados. El diputado se ubica como el segundo representante de San Juan con mayor cantidad de iniciativas en el relevamiento.

Carlos Jaime, por su parte, registra 59 proyectos y completa el grupo de legisladores con una producción considerablemente superior a la de los libertarios sanjuaninos.

Jorge Chica suma 27 proyectos y se ubica por encima de los dos representantes de La Libertad Avanza, aunque por debajo de Picón, Andino y Jaime.

La diferencia cuantitativa es marcada. Picón acumula 127 proyectos, Andino 67, Jaime 59 y Chica 27. En cambio, Peluc llega a 5 y Chiconi a 3. Además, en el caso de Chiconi ninguna de las iniciativas contabilizadas figura como propia.

El dato permite dimensionar el nivel de actividad parlamentaria registrada por cada representante, aunque la cantidad de proyectos no alcanza por sí sola para establecer cuál de ellos tiene mejor desempeño. La relevancia de una iniciativa, su alcance, el debate que genera y la posibilidad de que avance en el Congreso también forman parte de la evaluación de la tarea legislativa.

De todos modos, el volumen de presentaciones muestra un contraste difícil de ignorar entre los diputados sanjuaninos. Mientras Picón supera el centenar de proyectos propios y Andino y Jaime se acercan o superan las seis decenas de iniciativas, Chica suma 27 y los libertarios quedan muy por debajo.

En el caso de Picón, además, la diferencia entre proyectos totales y propios permite dimensionar su nivel de autoría: 106 de las 127 iniciativas registradas llevan su firma.

La situación de los dos diputados libertarios también marca una diferencia dentro de la representación de San Juan. Chiconi suma 3 proyectos, pero ninguno es de autoría propia, mientras Peluc registra 5. Es decir, los dos legisladores de La Libertad Avanza reúnen en conjunto 8 proyectos en el período relevado.

Con estos números, los representantes libertarios aparecen entre los de menor producción parlamentaria de San Juan. No se trata de una evaluación sobre la calidad de su trabajo, sino de una comparación estrictamente cuantitativa sobre las iniciativas registradas hasta el 31 de julio.

El relevamiento deja así un mapa claro en la Cámara de Diputados: Nancy Picón lidera con 127 proyectos, Cristian Andino la sigue con 67, Carlos Jaime suma 59, Jorge Chica registra 27, José Peluc 5 y Abel Chiconi cierra con 3, ninguno propio.