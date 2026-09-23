Chile busca abrir el Paso Internacional de Agua Negra el próximo 1 de diciembre y comenzó a intensificar las gestiones para intentar llegar a esa fecha con el corredor habilitado. El gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, llevó personalmente el planteo ante el Gobierno central chileno. Del lado de San Juan, sin embargo, todavía consideran que no existen condiciones para determinar cuándo podrá comenzar la temporada 2026-2027.

Según indicaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, todavía no es posible fijar una fecha de apertura debido al escenario que presenta actualmente la alta cordillera y a la incertidumbre sobre cómo evolucionará el clima durante los próximos meses.

“Hay muchas lluvias, nevadas y está lo de El Niño, que no es menor. No sabemos a ciencia cierta cuándo va a estar apto el camino”, señalaron.

La cautela de San Juan contrasta con la insistencia que comenzó a mostrar Coquimbo. Juliá se reunió con el subsecretario del Interior de Chile, Maximiliano Pávez, para plantearle como uno de los temas centrales la habilitación de Agua Negra.

“Sabemos que en la región se están haciendo todos los esfuerzos posibles”, manifestó Juliá, aunque advirtió que también necesitan “un esfuerzo mayúsculo” por parte del nivel central chileno.

El objetivo es llegar al 1 de diciembre

El gobernador de Coquimbo fue todavía más preciso al referirse al calendario que manejan desde Chile y confirmó que la fecha propuesta es el primer día de diciembre.

“Todas las gestiones para que puedan cumplir con las fechas propuestas que estamos entregando para la habilitación de este paso. Y esto es el primero de diciembre”, afirmó Juliá.

La elección de ese día está relacionada con el Comité de Integración Paso Agua Negra, previsto para el 2 y 3 de diciembre en La Serena. El encuentro reunirá a autoridades de ambos países y para Coquimbo resulta clave que la delegación argentina pueda viajar desde San Juan a través del corredor internacional.

“¿Y por qué el primero de diciembre? Porque tenemos el Comité de Integración”, explicó Juliá. El gobernador agregó que necesitan el paso abierto para que los representantes argentinos puedan trasladarse hasta La Serena y recordó que el encuentro binacional ya tuvo que ser aplazado en dos oportunidades. “Por lo tanto, esa fecha es fundamental”, remarcó.

Hasta ahora, desde Chile venían manejando públicamente como objetivo conseguir la apertura durante la primera quincena de diciembre. La nueva definición de Juliá ajusta esa pretensión al primer día del mes, aunque todavía no representa una fecha oficial de habilitación.

La nieve complica los trabajos

El principal condicionante es la magnitud de las nevadas registradas durante el invierno. Del lado chileno se encontraron sectores con importantes acumulaciones de nieve, además de aludes, barro, desprendimientos y daños sobre la Ruta 41-CH que comunica La Serena con el límite internacional.

En una de las inspecciones realizadas durante septiembre, Vialidad de Chile detectó al menos siete cortes de camino en un tramo de apenas cuatro kilómetros. Los trabajos continúan y las autoridades esperan poder determinar con mayor precisión durante las próximas semanas cuánto demandará recuperar la transitabilidad.

Del lado sanjuanino también comenzaron las tareas sobre la Ruta Nacional 150. Las máquinas deben avanzar sobre sectores afectados por importantes acumulaciones de nieve y aludes antes de poder establecer el estado completo del camino hacia el límite.

A esto se suma el comportamiento del clima durante la primavera. Las fuentes consultadas por DIARIO HUARPE remarcaron especialmente la influencia de El Niño, las lluvias y la posibilidad de nuevas nevadas como variables que todavía impiden asegurar un calendario.

El problema no termina cuando la maquinaria consigue retirar la nieve. El aumento de las temperaturas y el deshielo también pueden provocar nuevos desprendimientos, movimientos de barro o daños en sectores previamente despejados.

Por eso, mientras Coquimbo redobla las gestiones políticas para poder abrir Agua Negra el 1 de diciembre, desde San Juan mantienen cautela. La fecha dependerá del avance de los trabajos de ambos lados de la cordillera y, fundamentalmente, de cómo evolucionen las condiciones climáticas durante octubre y noviembre.