Chile y Argentina volvieron a quedar envueltos en una controversia diplomática por la soberanía del Estrecho de Magallanes, luego de declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

El militar se refirió a la importancia estratégica del extremo sur durante una entrevista en el programa de YouTube La Fábrica del Podcast. Al hablar sobre la región, afirmó: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y sostuvo que es necesario mantener presencia en la zona porque se trata de una “llave bioceánica” entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Sus dichos provocaron una rápida reacción en Chile y llevaron a la Cancillería de ese país a anunciar el envío de una nota formal de protesta al Gobierno argentino.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, fue contundente al responder a las declaraciones. Desde Vietnam, donde se encuentra en una gira oficial, afirmó que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes “en su totalidad es indiscutible” y que está respaldada por los tratados de 1881 y 1984 firmados entre ambos países.

Además, el funcionario hizo un “severo llamado” a las autoridades extranjeras para que sean responsables con sus declaraciones y no generen confusión entre los ciudadanos. “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, remarcó.

Rechazo en Chile

Las declaraciones del jefe militar argentino también generaron cuestionamientos entre parlamentarios chilenos de distintos sectores, quienes reclamaron una respuesta diplomática del Gobierno.

El ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también rechazó los dichos y sostuvo que “el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”. Además, señaló que resulta llamativo que este tipo de declaraciones aparezcan periódicamente porque, según afirmó, “aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía”.

La controversia tiene antecedentes recientes. En abril de este año, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, Hernán Montero, había afirmado que “la boca de Magallanes es argentina”, lo que también había generado una reacción de la Cancillería chilena.

La soberanía sobre el Estrecho de Magallanes está establecida en el Tratado de Límites de 1881, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó el marco territorial entre Argentina y Chile en la zona austral.