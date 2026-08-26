La diplomacia del exabrupto y el desconocimiento histórico parecen haberse instalado en la gestión de Javier Milei, trasladándose ahora al plano de las Fuerzas Armadas y generando una innecesaria tensión bilateral.

El gobierno de Chile —país considerado amigo ideológico desde la asunción de José Antonio Kast— confirmó que enviará una nota de protesta formal a la Argentina tras las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien adjudicó de forma insólita la soberanía argentina sobre el Estrecho de Magallanes, encendiendo las alarmas en el Palacio de la Moneda y forzando una enérgica respuesta transandina.

El episodio se originó a partir de los dichos de Valverde en una entrevista concedida a YouTube, donde afirmó que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" argentina. Esta declaración desconoce por completo los tratados internacionales y acuerdos de límites vigentes entre ambas naciones. Ante esto, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, reafirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho basándose en los Tratados de 1881 y 1984, calificando la situación de «indiscutible». En la misma línea, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, criticó la instalación de estas "discusiones artificiales".

Pese a que Valverde intentó matizar sus dichos al mencionar una buena relación militar con Chile, sus declaraciones generaron un profundo malestar político en el país vecino.

El incidente reabre tensiones en la Patagonia y suma un conflicto diplomático más al gobierno nacional, mientras que desde la Cancillería argentina —al mando de Pablo Quirno— aún no se refirieron de manera oficial al entredicho.