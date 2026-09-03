Antes de la cadena nacional en la que Javier Milei abordará la cuestión Malvinas, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ratificó el respaldo de su Gobierno al reclamo argentino de soberanía sobre las islas y pidió que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

Argentina y Chile dejaron asentadas sus posiciones sobre dos cuestiones territoriales sensibles para la relación bilateral. Tras el encuentro entre Milei y Kast en Santiago, ambos gobiernos ratificaron la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, mientras que el mandatario trasandino reiteró el respaldo de su país al reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

Las definiciones quedaron plasmadas en un comunicado conjunto difundido después de la reunión de trabajo entre ambos presidentes, en el que también abordaron temas vinculados con minería, energía, comercio, seguridad, integración fronteriza y cooperación antártica.

Respecto del Estrecho de Magallanes, Milei y Kast coincidieron en que su régimen jurídico está determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

Según expresa el documento, ambos instrumentos “se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados” y establecen “la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”.

El respaldo de Chile por Malvinas

Inmediatamente después de esa definición, Kast reiteró el respaldo del Gobierno chileno a “los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Chile también ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Milei agradeció personalmente a Kast por lo que definió como el “tradicional apoyo” chileno a la posición argentina sobre Malvinas.

Además, el comunicado incorporó una referencia a las actividades económicas realizadas en el área bajo disputa. Argentina sostuvo que valorará los esfuerzos de Chile destinados a evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales y unilaterales vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros.

Una agenda bilateral más amplia

Durante el encuentro, los presidentes también destacaron el estado de la relación entre ambos países y acordaron mantener el diálogo al máximo nivel.

Entre los puntos tratados se incluyó la aprobación de nuevos protocolos dentro del Tratado de Integración y Complementación Minera, destinados a facilitar proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera.

También remarcaron la necesidad de modernizar y agilizar los pasos fronterizos, profundizar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado y mantener el trabajo conjunto en materia antártica.

El documento cerró con el compromiso de ambos gobiernos de continuar abordando los asuntos de interés común mediante los canales institucionales establecidos entre Argentina y Chile.

Milei mantiene en agenda un posible viaje al Reino Unido

El renovado reclamo argentino coincide, además, con los intentos del Gobierno de sostener el diálogo con Londres. Pese al escenario de tensión por Malvinas, la Casa Rosada mantiene en estudio un posible viaje de Milei al Reino Unido, aunque hasta el momento no existe una fecha confirmada.

Una de las alternativas analizadas es que el Presidente encabece una edición de "Argentina Week" en Londres. La misión podría coincidir con la London Metal Exchange Week, prevista para el 19 y 20 de octubre, un encuentro internacional de especial importancia para la industria minera y los minerales críticos.

En caso de concretarse como visita bilateral, tendría además un fuerte peso histórico: sería la primera de un presidente argentino al Reino Unido desde la realizada por Carlos Menem en octubre de 1998. Néstor Kirchner estuvo en Londres en 2003, pero para participar de una cumbre multilateral y sin una agenda bilateral oficial con el Gobierno británico.

Así, la cuestión Malvinas vuelve a ocupar el centro de la agenda internacional de Milei: recibió el respaldo explícito de Chile, se prepara para hablarle al país por cadena nacional y, al mismo tiempo, mantiene abierta una eventual visita a Londres en medio de las diferencias con el Reino Unido por la soberanía y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.