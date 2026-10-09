La Corte de Justicia de San Juan llevó su desarrollo de inteligencia artificial al ámbito de la cooperación internacional tras firmar un convenio con la Corte Suprema de Justicia de Chile. El acuerdo, rubricado en Santiago, permitirá intercambiar tecnología, conocimientos y experiencias en la aplicación de IA generativa a la gestión judicial, un área en la que el Poder Judicial sanjuanino busca compartir su desarrollo con otros tribunales.

El convenio fue firmado por el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich Ruiz. El objetivo es fortalecer la colaboración entre ambas instituciones mediante la transferencia tecnológica y la formación continua de magistrados y funcionarios.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la inteligencia artificial generativa aplicada al funcionamiento de la Justicia. Según informó el Poder Judicial de San Juan, la provincia es la primera jurisdicción de la Argentina en obtener el registro de marca de su plataforma de IA generativa.

Ese desarrollo despertó un interés particular en el máximo tribunal chileno, que mostró su disposición a intercambiar experiencias sobre la utilización de estas herramientas en la administración judicial. De esta manera, San Juan busca proyectar hacia el exterior una tecnología propia y abrir un espacio de cooperación con una institución judicial de otro país.

El convenio establece un marco de intercambio y transferencia de conocimientos, aunque no anuncia una implementación inmediata de la plataforma sanjuanina en Chile. La iniciativa apunta a compartir avances tecnológicos y buenas prácticas para fortalecer la gestión de ambos poderes judiciales.

Capacitación penal: el aporte de Chile a San Juan

El acuerdo también contempla un segundo eje de trabajo: la capacitación recíproca en el sistema procesal penal acusatorio adversarial. En este aspecto, San Juan buscará aprovechar la experiencia chilena y el desarrollo de su modelo judicial para formar a jueces y funcionarios.

La cooperación prevé cursos, pasantías y capacitaciones conjuntas, tanto presenciales como virtuales, para los integrantes de ambas instituciones. El objetivo es facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer las herramientas de trabajo de magistrados y equipos judiciales.

Así, el convenio combina dos líneas de cooperación: por un lado, la posibilidad de compartir los avances sanjuaninos en inteligencia artificial generativa y, por otro, incorporar conocimientos de la experiencia chilena en materia penal.

La comitiva institucional incluyó al subsecretario administrativo de la Corte de Justicia de San Juan, Mauricio Cerezo, y a funcionarios de la Corte Suprema y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile.

Con este entendimiento, la Justicia sanjuanina abre una vía de colaboración internacional para proyectar su desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, fortalecer la formación de sus integrantes mediante el intercambio con el Poder Judicial chileno.