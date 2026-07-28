El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recibió al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, para avanzar en una agenda de integración bilateral centrada en minería, energía, conectividad y transporte. Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre regiones y provincias de ambos lados de la cordillera para impulsar nuevos proyectos de desarrollo.

La reunión se realizó en la Casa de Gobierno mendocina y contó además con la participación del cónsul general de Chile, David Quiroga Hinojosa, y del subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sanz.

Uno de los ejes principales fue la minería. Cornejo destacó que autoridades de la Quinta Región y de Antofagasta manifestaron interés en trabajar de manera conjunta con Mendoza para potenciar el desarrollo del sector y fortalecer la integración regional.

Minería e integración

El embajador chileno sostuvo que ambos países deben avanzar hacia una integración más profunda y consideró que la minería representa una oportunidad concreta para generar proyectos conjuntos y complementar capacidades.

Por su parte, Cornejo remarcó la importancia de fortalecer los vínculos entre las regiones mineras de Chile y las provincias argentinas con potencial de desarrollo, en un contexto marcado por el avance de proyectos vinculados al cobre en la cordillera.

La energía también ocupó un lugar destacado en la agenda. Uriarte Herrera señaló que Chile mantiene un déficit de gas natural, mientras que Argentina dispone de recursos suficientes para abastecer parte de esa demanda.

Además, mencionó la posibilidad de profundizar la integración energética aprovechando la disponibilidad de energía eléctrica en el norte chileno y la expansión de la producción hidrocarburífera argentina.

En ese sentido, Cornejo adelantó que existen dos encuentros previstos para noviembre vinculados a la economía de la energía y consideró que esos espacios podrían servir para avanzar en acuerdos binacionales.

Conectividad y pasos fronterizos

La reunión también incluyó temas vinculados con la conectividad terrestre y aérea. El embajador chileno planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y la gestión en los principales pasos internacionales, especialmente en el Sistema Integrado Cristo Redentor.

Al respecto, Cornejo informó que el Gobierno nacional adjudicará esta semana la Ruta Nacional 7 por un período de 20 años para garantizar su mantenimiento y coincidió en la necesidad de fortalecer los sistemas de despeje de nieve para asegurar la circulación durante el invierno.

El mandatario mendocino expresó además su voluntad de continuar impulsando una agenda conjunta con Chile. “Me gustaría empujar juntos esta agenda y colaborar”, afirmó al cierre del encuentro.