Chimbas agotó los cupos de los cursos gratuitos de septiembre

La Municipalidad de Chimbas informó que los cursos gratuitos correspondientes al mes de septiembre completaron todos los cupos disponibles, luego de la apertura de inscripciones realizada durante esta semana.

Las capacitaciones fueron impulsadas por la Oficina de Empleo Municipal y contemplaron distintas propuestas orientadas a brindar herramientas para la formación y el desarrollo laboral. Entre los cursos ofrecidos se incluyeron contenidos vinculados a artes industriales, Reanimación Cardiopulmonar (RCP), nociones básicas de computación y orientación para el trabajo independiente.

La convocatoria generó una importante respuesta entre los vecinos del departamento, que se inscribieron para acceder a instancias de formación gratuitas y sumar conocimientos aplicables tanto a la búsqueda de empleo como al desarrollo de actividades independientes.

Desde el municipio destacaron que estas propuestas buscan facilitar el acceso a capacitaciones para personas interesadas en fortalecer sus conocimientos, mejorar sus posibilidades laborales o adquirir herramientas para impulsar emprendimientos.

La Oficina de Empleo Municipal adelantó que próximamente se anunciará una nueva convocatoria correspondiente al mes de octubre. La propuesta incluirá nuevas fechas y modalidades de inscripción, que serán comunicadas por los canales oficiales del municipio.

“Próximamente se dará a conocer una nueva propuesta de cursos para el mes de octubre”, informaron desde la Oficina de Empleo Municipal.

De esta manera, Chimbas continuará con el desarrollo de espacios de capacitación gratuitos como parte de las acciones destinadas a acompañar a vecinos que buscan ampliar sus competencias y generar nuevas oportunidades laborales.