Chimbas aprobó la recategorización de 256 empleados municipales

El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por la intendenta Daniela Rodríguez para avanzar con la recategorización de 256 empleados municipales de planta permanente. La iniciativa busca reconocer la trayectoria, los años de servicio y la carrera administrativa de los trabajadores que cumplen funciones en distintas áreas de la comuna.

La propuesta representa una actualización de las categorías laborales de los agentes municipales, después de cuatro años sin una recategorización de estas características. El último proceso se había concretado en 2022.

Antes de elevar el proyecto al cuerpo legislativo, el Ejecutivo municipal mantuvo encuentros con representantes de los gremios SUOEM y UPCN, en los que se abordaron los alcances de la medida y la importancia de avanzar en el reconocimiento de la carrera administrativa.

La recategorización comprende a trabajadores que se desempeñan en áreas administrativas, servicios, obras, mantenimiento y atención al público, entre otras dependencias que forman parte de la estructura municipal.

Una medida en un contexto económico complejo

La aprobación se produjo en un escenario económico complejo para el municipio, que continúa administrando sus recursos mediante un presupuesto reconducido. Pese a esas limitaciones, Rodríguez había establecido la actualización de las categorías laborales como una de las prioridades de su gestión en materia de derechos de los trabajadores.

Tras conocerse el respaldo unánime del Concejo, la intendenta destacó la importancia de reconocer el recorrido laboral de los empleados municipales.

"Tomamos la decisión de avanzar con esta recategorización porque entendemos que los derechos de nuestros trabajadores deben ser una prioridad. Detrás de cada empleado hay años de esfuerzo, responsabilidades y un compromiso diario con nuestro municipio que merece ser reconocido", expresó.

También sostuvo que la decisión forma parte de un compromiso asumido por su gestión. "Gobernar es tomar decisiones, incluso en momentos económicos difíciles. Desde el primer día asumimos el compromiso de valorar a quienes sostienen el funcionamiento de nuestra Municipalidad, y hoy estamos dando un paso muy importante para cumplir con nuestra palabra", manifestó.

Con el acompañamiento de la totalidad de los concejales, el proyecto superó la instancia legislativa y ahora deberá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes para avanzar en su implementación.

Finalmente, Rodríguez remarcó que la medida alcanza a 256 trabajadores y sus familias, y señaló que el objetivo es continuar fortaleciendo la carrera municipal y el reconocimiento de los derechos laborales de quienes integran la administración pública de Chimbas.