La Municipalidad de Chimbas puso en marcha la campaña “Chimbas late por Argentina”, una propuesta que busca acompañar el Mundial con actividades abiertas a toda la comunidad. La iniciativa incluye concursos, sorteos, kermeses y acciones comerciales que se desarrollarán en distintos puntos del departamento durante junio y julio.

La intendenta Daniela Rodríguez explicó que las actividades surgieron desde el Área de Juventud y apuntan a fortalecer los vínculos familiares y la participación vecinal. “Nos pareció fantástico poder fortalecer las relaciones con las familias, sobre todo. Son concursos, kermeses y actividades deportivas que no requieren de grandes esfuerzos, pero sí de poder participar”, señaló.

Según detalló, cada actividad permitirá sumar puntos y acceder a distintos premios. “Cada instancia vos vas sumando puntos y eso te da posibilidades para elegir los premios que ellos han propuesto para esta grilla de actividades”, indicó la jefa comunal.

Uno de los ejes de la campaña será el Prode Mundialista. Los vecinos podrán completar cupones hasta el 3 de julio con el nombre de la selección que consideran que será campeona del mundo. El sorteo se realizará el 20 de julio, en el Día del Amigo, y quienes acierten participarán por un asado para 11 personas. “Tenés que elegir quién es el que creés que va a ganar este Mundial y en base a eso hay un sorteo para quienes acierten de un buen asado para un equipo para 11, pensado para amigos o familia”, expresó Rodríguez.

La propuesta también incluye el concurso “Chimbas Alienta”, que invita a publicar fotos o videos en Facebook e Instagram utilizando el hashtag #ChimbasLatePorArgentina y etiquetando a la Municipalidad de Chimbas y a la intendenta. La publicación más votada por la comunidad será la ganadora.

En paralelo, el Centro Comercial de Chimbas participará con la campaña “Comprá en Chimbas, ganamos todos”, orientada a incentivar las compras por el Día del Padre. Cada compra en comercios adheridos otorgará un voucher que permitirá competir por premios a través de desafíos de penales en las kermeses organizadas por el municipio.

Rodríguez destacó además el trabajo conjunto con entidades comerciales. “El hermanamiento que tenemos con la Cámara de Comercio y la Federación Económica también busca fortalecer la economía local y poder reactivarla. Hemos coordinado actividades en conjunto para que la gente siga comprando en Chimbas”, afirmó.

Las kermeses se realizarán el 16 y 22 de junio en la Plaza de Chimbas, el 24 de junio en la Delegación Este, ubicada en Rodríguez y Luna, y el 27 de junio en el Centro Comercial Las Lajas. “Las actividades están planteadas para que la familia pueda participar porque el partido lo vemos en casa”, concluyó la intendenta.