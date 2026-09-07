Chimbas avanza con su Plan de Contingencia para responder a emergencias

La Municipalidad de Chimbas continúa avanzando en el desarrollo de un Plan de Contingencia Municipal, una herramienta destinada a anticipar posibles escenarios, coordinar recursos y fortalecer la respuesta del departamento ante distintas situaciones de emergencia.

El Plan de Contingencia busca anticipar escenarios, ordenar recursos y mejorar la capacidad de respuesta de la Municipalidad.

En este marco, la intendenta Daniela Rodríguez encabezó una nueva reunión de trabajo con integrantes de su equipo, donde se repasaron los avances alcanzados, se ordenaron prioridades y se analizaron las próximas acciones. “Desde hace tiempo trabajamos en algo que para mí es fundamental: estar preparados antes de que las cosas pasen”, expresó Rodríguez.

Coordinación entre las áreas

Durante el encuentro se revisaron criterios de actuación, prioridades y mecanismos de coordinación para que las distintas áreas municipales puedan trabajar de manera articulada cuando una emergencia lo requiera.

La intención es fortalecer la organización interna y contar con equipos preparados para intervenir ante diferentes situaciones que puedan afectar a los vecinos del departamento.

“Hay planificación, hay un equipo preparado y, sobre todo, hay voluntad de trabajo para responder cuando haga falta”, señaló la intendenta.

De esta manera, el municipio busca consolidar procedimientos que permitan mejorar la capacidad de respuesta y ordenar la utilización de los recursos disponibles.

Prevención junto a los vecinos

Otro de los ejes planteados dentro del Plan de Contingencia está relacionado con la prevención y la participación de los vecinos.

Desde la gestión municipal entienden que una comunidad preparada también necesita contar con información y conocimientos básicos sobre cómo actuar frente a una emergencia.

“Queremos seguir trabajando la prevención con nuestros vecinos, porque saber cómo actuar, estar informados y organizarnos puede hacer una gran diferencia”, sostuvo Rodríguez.

El objetivo es que la preparación no quede limitada a los equipos municipales, sino que también alcance a la comunidad.

Preparación para responder

El Plan de Contingencia Municipal busca establecer una respuesta coordinada ante distintas situaciones de emergencia, con especial atención en la anticipación, la preparación de los equipos y la articulación entre las diferentes áreas.

Para Rodríguez, este trabajo forma parte de una tarea permanente de la gestión municipal. “Prevenir también es gestionar. Y cuidar a nuestra gente es una tarea de todos los días”, concluyó la intendenta.