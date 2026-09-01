La Municipalidad de Chimbas puso en marcha una preparación ante emergencias que tiene como eje central la capacitación de su personal en prevención sísmica y la elaboración de protocolos de actuación frente a distintos escenarios de riesgo. La iniciativa forma parte de una política impulsada por la intendenta Daniela Rodríguez para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado municipal ante eventos que puedan afectar a la comunidad.

El programa comenzó con jornadas de formación destinadas a trabajadores de la Secretaría de Gobierno, quienes recibieron herramientas y conocimientos sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo. La capacitación constituye el primer paso de un plan más amplio que busca consolidar mecanismos de prevención y coordinación entre las distintas áreas del Municipio.

Capacitación para actuar de manera eficiente

Durante esta primera etapa, los agentes municipales participaron de encuentros orientados a incorporar procedimientos básicos de actuación ante movimientos sísmicos. La formación estuvo a cargo de Sergio Trigo, Coordinador Operativo, quien abordó aspectos vinculados a la prevención, la evacuación y las medidas de seguridad que deben adoptarse tanto en el ámbito laboral como en los hogares.

Además de los contenidos técnicos, las jornadas incluyeron recomendaciones para la organización familiar ante una eventual emergencia. Entre los temas desarrollados se destacó la importancia de contar con planes de comunicación, identificar zonas seguras y definir puntos de encuentro para facilitar una respuesta ordenada ante situaciones críticas.

Desde el Municipio destacaron que la capacitación permanente constituye una herramienta clave para fortalecer la preparación institucional y mejorar la capacidad de reacción frente a contingencias que requieran una intervención rápida.

Prepararse antes de la emergencia

La intendenta Daniela Rodríguez remarcó que la preparación constituye una parte esencial de la gestión pública y sostuvo que la prevención permite actuar con mayor eficacia cuando surgen situaciones imprevistas.

“No queremos esperar a que ocurra una emergencia para empezar a organizarnos. Prepararnos, capacitar a nuestros equipos y anticiparnos a los posibles escenarios también es gobernar. Nuestro objetivo es que, ante cualquier situación, el Municipio tenga una respuesta coordinada, rápida y responsable para cuidar a nuestros vecinos”, expresó.

Las declaraciones reflejan la orientación preventiva que busca imprimir la actual gestión, apostando a la capacitación continua y al fortalecimiento de las capacidades institucionales para afrontar distintos tipos de contingencias.

Coordinación y respuesta para proteger a los vecinos

Uno de los principales desafíos del plan consiste en articular el trabajo de las distintas dependencias municipales para que puedan actuar de manera coordinada frente a una emergencia. La definición de protocolos comunes y la capacitación permanente aparecen como herramientas centrales para alcanzar ese objetivo.

Asimismo, el Municipio analiza escenarios vinculados a los pronósticos climáticos y a posibles eventos de lluvias intensas que puedan generar crecientes. La intención es contar con mecanismos de respuesta previamente establecidos que permitan intervenir de forma inmediata y reducir riesgos.

Con esta política de formación y planificación, Chimbas avanza en la construcción de una estructura de prevención que busca fortalecer la seguridad de la comunidad y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias. La capacitación sísmica constituye el punto de partida de una estrategia que apuesta a la anticipación, la coordinación y la protección de los vecinos frente a cualquier emergencia.