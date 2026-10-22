Chimbas busca recategorizar a 256 trabajadores municipales

La Municipalidad de Chimbas impulsará la recategorización de 256 trabajadores de planta permanente, a través de un proyecto de ordenanza que será firmado por la intendenta Daniela Rodríguez y elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento.

La iniciativa busca actualizar la situación escalafonaria de empleados que se desempeñan en distintas dependencias municipales, entre ellas las áreas administrativas, de servicios, obras, mantenimiento y atención al público. Según informó la gestión municipal, la última recategorización de este tipo se realizó en 2022.

Rodríguez señaló que la propuesta apunta a reconocer la trayectoria, la antigüedad y las responsabilidades de los trabajadores. “Desde 2022 no se realizaba una recategorización y creemos que llegó el momento de dar una respuesta”, expresó la jefa comunal.

La intendenta también se refirió al contexto económico en el que se plantea la medida y a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el municipio, que continúa administrando sus recursos con el presupuesto del ejercicio anterior. En ese escenario, sostuvo que las dificultades financieras no deben impedir el tratamiento de las demandas del personal.

“Sabemos que todavía tenemos mucho por hacer y que los recursos no son los que quisiéramos. Pero gobernar también es tomar decisiones y establecer prioridades”, manifestó Rodríguez.

Reuniones con los gremios

En el marco de la iniciativa, la jefa comunal mantuvo reuniones con representantes de los sindicatos SUOEM y UPCN, a quienes les brindó detalles sobre la presentación del proyecto.

La propuesta deberá atravesar las instancias legislativas y administrativas correspondientes antes de su implementación. Por lo tanto, la recategorización de los 256 agentes todavía depende del tratamiento y la aprobación de la ordenanza, además de los procedimientos posteriores.

Rodríguez manifestó que espera contar con el acompañamiento de los concejales para avanzar con la medida. Según explicó, el objetivo es reconocer la trayectoria laboral de los empleados municipales y mejorar su situación dentro del escalafón.

“Este es un paso importante para nuestros compañeros municipales y queremos darlo con responsabilidad”, afirmó la intendenta.

De concretarse, la iniciativa alcanzará a 256 trabajadores de planta permanente del municipio de Chimbas, aunque la información difundida no precisa cuáles serán las nuevas categorías asignadas ni el impacto presupuestario que tendrá la medida.