La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, firmó un convenio con Lenor, empresa vinculada a servicios técnicos, ensayos, certificaciones y formación profesional, para generar nuevas instancias de preparación destinadas a los vecinos del departamento frente a las oportunidades laborales asociadas al desarrollo minero de San Juan.

El acuerdo fue firmado por Rodríguez y Noelia Prior, gerente de Desarrollo de Lenor. También participó Martín Fernández, jefe técnico del Laboratorio LENOR. A través de Academia LENOR, la división de la empresa dedicada a la formación técnica, se proyectarán propuestas orientadas a desarrollar las competencias que hoy requiere el mercado laboral.

El convenio es el punto de partida para dos instancias de formación concreta: manejo de autoelevadores y muestreo ambiental. Ambas apuntan a incorporar conocimientos y habilidades vinculadas con tareas que ya son demandadas en distintos sectores productivos y que también forman parte de las necesidades asociadas al crecimiento de la actividad minera.

La idea es que el acuerdo se traduzca rápidamente en acciones para que más vecinos de Chimbas puedan prepararse con herramientas específicas, mejorar su perfil laboral y estar en mejores condiciones para responder a próximas búsquedas de personal. El convenio establece, además, un marco de trabajo que permitirá sumar otras formaciones específicas según los perfiles y requerimientos técnicos que demande el sector.

Anticiparse antes de que llegue la demanda

Durante la firma, la intendenta puso el foco en la necesidad de anticiparse a las transformaciones productivas que atraviesa San Juan. "Queremos que cuando las empresas necesiten personal preparado, haya chimberos con las herramientas, los conocimientos y la formación necesaria para responder a esos requerimientos. No alcanza con hablar de las oportunidades que vienen: tenemos que trabajar desde ahora para que nuestra gente esté en condiciones de aprovecharlas", expresó Rodríguez.

La intendenta insistió en esa idea: "Para nosotros gestionar también es anticiparse. Es preparar hoy a nuestra gente para el trabajo que San Juan va a demandar mañana. Queremos que el crecimiento de la minería pueda convertirse también en oportunidades concretas para los vecinos de Chimbas".

La capacitación de las comunidades donde se radican o impactan los proyectos mineros es uno de los ejes que más se repiten en el debate sobre el empleo local. La apertura de instancias formativas antes de que los proyectos comiencen a contratar masivamente es una forma de que la demanda de trabajadores no se cubra con personal de otras provincias. En ese marco, el convenio de Chimbas con LENOR apunta a que los vecinos del departamento lleguen con ventaja a las búsquedas que se avecinan.

LENOR es la misma empresa que en abril pasado inauguró en el Parque Industrial de Chimbas el primer laboratorio de capitales argentinos orientado específicamente a la actividad minera, con una inversión de US$4 millones. Ahora, a través de su academia, extiende su vínculo con el departamento hacia la formación de trabajadores.