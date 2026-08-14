La Municipalidad de Chimbas preparó dos jornadas gratuitas para celebrar el Día del Niño junto a las familias del departamento. Las actividades se realizarán este sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 15 a 18, con propuestas pensadas especialmente para los más chicos.

La primera jornada será este sábado en el Camping de Villa Observatorio. En tanto, el domingo la celebración continuará en Villa Unión, manteniendo el mismo horario.

Juegos, shows y personajes

Durante ambas tardes habrá diferentes propuestas recreativas para que los niños puedan disfrutar junto a sus familias. La agenda incluirá juegos, shows, personajes de Marvel, espectáculos circenses y otras actividades destinadas al entretenimiento.

Desde el municipio destacaron que las propuestas serán de acceso gratuito y estarán distribuidas en distintos sectores del departamento, con el objetivo de generar espacios de encuentro y celebración para las familias chimberas.

Una celebración para toda la familia

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, que busca acercar propuestas recreativas gratuitas a los vecinos.

De esta manera, Chimbas tendrá un fin de semana dedicado a los más chicos, con dos tardes de diversión, espectáculos y juegos en espacios públicos del departamento. La invitación está abierta a las familias para compartir y celebrar juntos el Día del Niño.