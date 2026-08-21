Con el objetivo de garantizar el acceso a las celebraciones en todo el territorio y evitar la concentración en un único punto, la Municipalidad de Chimbas lleva adelante un itinerario de festejos por el Día del Niño que recorrerá delegaciones, villas y barrios del departamento.

La iniciativa contempla jornadas recreativas gratuitas con shows en vivo, juegos y la visita de personajes de Marvel, además del apoyo logístico a más de 120 instituciones intermedias y un gran evento de cierre programado para el sábado 29 de agosto en el Parque de Chimbas.

El cronograma territorial se desarrollará este fin de semana en:

Viernes 21 de agosto: Delegación Este, de 15:00 a 18:00 horas.

Sábado 22 de agosto: Villa Mariano Moreno, de 15:00 a 18:00 horas.

Domingo 23 de agosto: Barrio Santa María, de 15:00 a 18:00 horas.

Durante cada una de las tardes, los más chicos podrán disfrutar de espectáculos artísticos, actividades recreativas y la visita especial de los personajes de Marvel. El objetivo de este esquema es evitar que las celebraciones queden concentradas en un solo sector del departamento, facilitando el acceso a las familias de las zonas más alejadas.

Acción institucional

Al referirse al impacto de la convocatoria, la intendenta Daniela Rodríguez destacó el sentido social del despliegue en el terreno:



"Queremos que cada chico pueda disfrutar su festejo cerca de su casa, junto a su familia y su comunidad. Por eso estamos llegando a distintos barrios y acompañando también a las instituciones que todos los días trabajan con nuestras infancias".

En paralelo a la agenda oficial, el municipio brindó asistencia técnica y logística a más de 120 instituciones intermedias, entre las que se cuentan uniones vecinales, clubes deportivos y organizaciones sociales. Este acompañamiento permitió fortalecer los eventos comunitarios autogestionados que se desarrollaron a lo largo del mes.

Parque de Chimbas

El broche de oro de la programación tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el Parque de Chimbas. Allí se montará un megaescenario con varieté de espectáculos, sorpresas y puestos de juegos interactivos para reunir a las familias de todo el departamento en la jornada final.

La Municipalidad de Chimbas mantiene una agenda de actividades que recorre diferentes sectores del departamento, con juegos, shows y propuestas recreativas para toda la familia.

Luego de las primeras jornadas, el cronograma continuará este viernes 21 de agosto en la Delegación Este; el sábado 22 en Villa Mariano Moreno; y el domingo 23 en el Barrio Santa María. Todos los encuentros se desarrollarán de 15:00 a 18:00 horas y contarán con shows en vivo, juegos y la presencia de personajes de Marvel.

La iniciativa, impulsada por la gestión municipal, busca descentralizar las celebraciones para que los niños de cada zona puedan festejar en sus propios barrios.

"Queremos que cada chico pueda disfrutar su festejo cerca de su casa, junto a su familia y su comunidad. Por eso estamos llegando a distintos barrios y acompañando también a las instituciones que todos los días trabajan con nuestras infancias", destacó la intendenta Daniela Rodríguez.

Durante el mes, el municipio acompañó a más de 120 instituciones, clubes y uniones vecinales que organizaron sus propios festejos en la comunidad.