La Municipalidad de Chimbas avanza con la construcción de una nueva plaza en el Loteo Santa Isabel, un proyecto que busca transformar un predio de aproximadamente 300 metros cuadrados en un espacio de encuentro, recreación y uso comunitario para las familias del sector.

La intendenta Daniela Rodríguez recorrió las obras y supervisó los trabajos que se ejecutan en el lugar. Durante la visita, destacó que la intervención apunta a recuperar un espacio del barrio y convertirlo en un lugar destinado al disfrute cotidiano de los vecinos.

“Cada espacio que recuperamos tiene que convertirse en un lugar que los vecinos puedan sentir propio, cuidar y disfrutar. Queremos que nuestros chicos tengan dónde jugar, que las familias puedan encontrarse y que cada barrio siga sumando lugares que mejoren su calidad de vida”, expresó Rodríguez.

La Municipalidad de Chimbas avanza con la construcción de una nueva plaza en el Loteo Santa Isabel. (Gentileza)

Cómo será la nueva plaza

El proyecto contempla distintos trabajos para acondicionar el terreno y generar un espacio accesible y funcional. En una primera etapa se realizan movimientos de suelo para conformar los diferentes niveles del predio.

También se ejecutarán veredas perimetrales e internas de hormigón peinado, además de cordón cuneta y rampas peatonales para facilitar el acceso y la circulación.

Uno de los sectores será destinado a un mini playón cívico elevado, mientras que también se prevé la remodelación y acondicionamiento de una gruta existente.

El espacio recreativo contará con juegos infantiles, pensado especialmente para que los niños del barrio puedan disponer de un lugar cercano para jugar.

La Municipalidad de Chimbas avanza con la construcción de una nueva plaza en el Loteo Santa Isabel. (Gentileza)

Iluminación y forestación

La plaza tendrá además un nuevo sistema de iluminación. El proyecto contempla la instalación de seis luminarias de cuatro brazos cada una, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y seguridad del espacio durante distintos momentos del día.

La intervención se completará con tareas de forestación y parquización en todo el predio. De esta manera, el municipio busca convertir el terreno en un espacio verde renovado y preparado para el uso cotidiano.

“No se trata solamente de hacer una plaza. Se trata de escuchar a los vecinos, recuperar un lugar que les pertenece y transformarlo en un espacio que puedan disfrutar todos los días”, sostuvo Rodríguez.

La obra del Loteo Santa Isabel forma parte de las intervenciones que lleva adelante el municipio para recuperar espacios públicos y generar nuevos puntos de encuentro en distintos barrios de Chimbas.