Chimbas despliega operativos de limpieza y prevención del dengue en los barrios

La Municipalidad de Chimbas puso en marcha un nuevo cronograma de limpieza, mantenimiento urbano y prevención del dengue que se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre. Los trabajos abarcan distintos sectores de las zonas Este, Oeste y Centro del departamento e incluyen acondicionamiento de cunetas, desmalezamiento, descacharreo, desinfección y recuperación de espacios públicos.

Las intervenciones están a cargo de las delegaciones municipales Este y Oeste y de los equipos operativos de la zona Centro. Uno de los principales objetivos es mejorar el escurrimiento del agua en los sistemas de drenaje y prevenir posibles anegamientos ante la llegada de los meses con mayores precipitaciones.

En la zona Este, las tareas comprenden la limpieza de cunetas y la liberación de puentes en el barrio CGT y Villa Mariano Moreno. Además, para el jueves 5 de noviembre está previsto un operativo de limpieza y desmalezamiento en los barrios Los Cardos, Villa Paula y Necochea.

En el sector Oeste, los equipos municipales trabajarán sobre cunetas y desagües pluviales de los barrios Los Pinos y Círculo Policial. En Los Pinos, este martes 3 de noviembre se desarrollará una intervención integral que incluirá corte de pasto y desmalezamiento. También continuará el retiro de escombros de la obra de la plaza del barrio.

Por su parte, en la zona Centro se realizarán trabajos en dos sectores. El primero comprende Villa Paula y los barrios Andacollo I, II, III, IV y V. El segundo incluye el barrio Santo Domingo y sectores de las calles Benavídez, Salta y Mendoza, hasta Centenario.

Chimbas refuerza la prevención del dengue

Otro de los ejes del cronograma municipal está relacionado con las tareas sanitarias para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Para ello, se realizarán operativos de desinfección, descacharreo y corte de pasto en distintos sectores del departamento.

Este martes 3 de noviembre, las intervenciones llegarán a Lote Hogar N.º 38 y al barrio René Favaloro. Posteriormente, el miércoles 4 y jueves 5, los trabajos continuarán en Villa San Patricio y Villa San José.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos mediante la limpieza de patios, la eliminación de recipientes en desuso y el retiro de objetos que puedan acumular agua. Estas medidas buscan reducir los posibles criaderos del mosquito y complementar las acciones preventivas desplegadas en los barrios.

También habrá trabajos en plazas, luminarias y espacios públicos

El cronograma contempla además tareas de pintura y recuperación de espacios verdes en las plazas de los barrios Andacollo 7, Canal Isla y Los Toneles.

A esto se suman trabajos de despeje de luminarias y tendidos en los loteos Salta 2, Santa Isabel y San Felipe, además de los barrios Centenario y San Ramón.

Los equipos también realizarán cortes de cañaverales en el sector de Canal Isla y Villa Blanco, limpieza de ramos de riego en coordinación con Hidráulica y atención de pedidos urgentes de desagote de pozos.

Por último, se ejecutarán tareas de acondicionamiento en el barrio 7 de Septiembre, como parte de los preparativos para la inauguración de su nuevo sistema de alumbrado público.

La planificación, impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, se extenderá hasta el 8 de noviembre. Desde el municipio remarcaron que el mantenimiento de los espacios públicos requiere también del compromiso de los habitantes, especialmente para evitar arrojar residuos y escombros en cunetas y canales que puedan obstruir el paso del agua.