La Municipalidad de Chimbas acompañó la realización del Concierto de la Orquesta Escuela Infantil, una propuesta cultural que reunió a niños, jóvenes, docentes, familias y vecinos en el Salón Cultural Sur del Parque de Chimbas. La jornada estuvo marcada por la música, el aprendizaje y el encuentro entre distintas instituciones.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Daniela Rodríguez, funcionarios municipales, docentes, integrantes de las distintas orquestas y familiares que acompañaron a los pequeños músicos durante la presentación. El encuentro permitió compartir el trabajo realizado por los alumnos durante sus procesos de formación.

Tres orquestas compartieron escenario

Del concierto participaron los núcleos de la Orquesta Escuela de la Municipalidad de Chimbas, la Orquesta Escuela de la Sociedad Israelita y la Orquesta Escuela del Rotary Club de Rawson. Los integrantes de las tres instituciones compartieron escenario y presentaron parte del trabajo desarrollado durante su formación.

Durante la jornada, las familias y vecinos pudieron disfrutar de las distintas presentaciones con entrada libre y gratuita. La propuesta también permitió fortalecer los vínculos entre las instituciones participantes y la comunidad.

El valor de la cultura

La intendenta Daniela Rodríguez destacó la importancia de generar y acompañar espacios que acerquen a niños y jóvenes a la cultura y les permitan desarrollar nuevas capacidades. “Cada vez que un niño encuentra un espacio donde aprender, expresarse y compartir con otros, estamos abriendo una oportunidad”, aseguró.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo que “la música también educa, contiene y nos enseña a trabajar en equipo”. La jefa comunal también valoró el compromiso de los docentes y las familias, considerados fundamentales para sostener el crecimiento de cada integrante de las orquestas.

El acompañamiento de las familias

“Detrás de cada chico que hoy estuvo sobre este escenario hay docentes que enseñan con mucha dedicación y familias que acompañan”, añadió Rodríguez. Según expresó, ese esfuerzo conjunto permite que estos proyectos continúen creciendo.

Durante su recorrida, la intendenta dialogó con docentes, alumnos y familiares. Además, reafirmó el compromiso de continuar generando espacios vinculados a la formación artística y cultural.

Una apuesta al presente y futuro

“Queremos que nuestros chicos tengan cada vez más lugares donde encontrarse, aprender y descubrir todo lo que son capaces de hacer”, manifestó Rodríguez. “Apostar a la cultura también es apostar a su presente y a su futuro”, finalizó.

Desde la Municipalidad de Chimbas destacaron el valor de este tipo de encuentros para fortalecer el acceso a la cultura y acompañar los procesos educativos. También remarcaron la importancia de generar vínculos entre instituciones, familias y comunidad.